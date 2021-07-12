إبراهيموفيتش ينسب لنفسه الفضل في تتويج إيطاليا ودوناروما!

إبراهيموفيتش ينتزع الضوء من المتوج حديثًا دوناروما

هنأ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش زميله السابق في ميلان، جيانلويجي دوناروما بمناسبة فوزه ببطولة أمم أوروبا "يورو" 2020.

وحصدت إيطاليا لقب يورو بعد الفوز في المباراة النهائية ضد الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لمثله.

كيف هنأ إبراهيموفيش دوناروما؟

نشر زلاتان عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بخاصية "ستوري" صورة للإيطالي دوناروما يحمل كأس اليورو مرفقة بتعليق: "عام معي وقد حصدت بالفعل لقب. لا شكر على واجب!"

وجاءت كلمات ابراهيموفيتش إشارة إلى الموسم الماضي الذي تزامل فيه اللاعبان داخل أسوار سان سيرو، في نادي ميلان الإيطالي.

Ibrahimovic on Instagram:



“One year with me you already got it. You’re welcome” pic.twitter.com/5HCzyrNF44 — Milan Eye (@MilanEye) July 12, 2021

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان في يناير 2020، للالتحاق بصفوف نادٍ سبق له أن دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2012، ونجح صاحب الـ39 في تسجيل 17 هدفًا بقميص ميلان هذا الموسم، في 25 مباراة لعبها مع الفريق بكل البطولات.

بينما رحل جيانلويجي دوناروما عن صفوف الفريق الإيطالى وانتقل إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده مع نادى ميلان ورفضه التوقيع على عقد جديد.

اقرأ ايضًا:

موافقة مبدئية .. ميلان يشارك باحتفالية في السعودية

فان بوميل يسمي كلبه "ابرا" ويثير غضب زلاتان!

الكشف عن موعد عودة إبراهيموفيتش من الإصابة