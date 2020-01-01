جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال إفريقيا 2019-20، نظام المسابقة، جوائزها المادية ونتائج ومواعيد جميع المباريات وترتيب المجموعات

أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 في يوم 21 من شهر يوليو الماضي، وذلك في مدينة القاهرة بمصر، على أن تنطلق مباريات الدور التمهيدي من يوم 9 أغسطس حتى 25 من نفس الشهر.

بدأ الدور الأول من البطولة في 13 سبتمبر 2019 على أن يستمر حتى 29 من نفس الشهر، وستتمكن الأندية الفائزة من التأهل مباشرةً إلى دور المجموعات، سيقام دور ربع النهائي من 3 إلى 12 أبريل من عام 2020، ودور نصف النهائي من 24 أبريل إلى 3 مايو 2020، ولم تتأكد بعد مواعيد المباراة النهائية.

يشارك في البطولة الأهم في القارة السمراء 61 فريقاً، 58 منهم سيبدأوا المشوار من الدور التمهيدي، والذي ستشارك فيه بعض الأندية الكبيرة مثل القطبين المصريين الأهلي والزمالك، النجم الساحلي التونسي وكذلك الرجاء المغربي أيضاً.

المزيد من الفرق

سيتأهل الفائز بالمسابقة لكأس العالم للأندية 2020 الذي سيضم أبطال القارات الأخرى وسيقام في قطر، كما تكون له فرصة في الفوز ببطولة أخرى، حيث أنه سيواجه الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.

الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبي الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، جدول مواعيد البطولة، نتائج وموعد المباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين.

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ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20 61 فريقاً، 58 منهم سيبدأوا المشوار من الدور التمهيدي الذي كان عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، وتحدد القرعة طرفي كل مواجهة.

كلما هي العادة يتكون دور المجموعات من 4 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها ذهاباً وإياباً وفي النهائي يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها لدور الـ8.

تكون مباريات ربع النهائي ذهاباً وإياباً بنظام خروج المغلوب، ويتم اختيار طرفي كل مواجهة عن طريق القرعة، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب في نصف النهائي والنهائي لمعرفة بطل دوري أبطال أفريقيا 2018-19.

جدول مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول لدوري أبطال أفريقيا 2020 في 21 يوليو من الشهر الماضي في مدينة القاهرة بمصر ، وستبدأ مباريات الدور التمهيدي في 9 أغسطس على أن تنتهي 25 أغسطس من نفس الشهر ، أما الدور الأول فستُلعب لقاءاته يوم 13 سبتمبر القادم وستنتهي في 29 من الشهر ذاته.

من المقرر أن تقام قرعة مباريات المجموعات يوم 9 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق مواجهات هذا الدور في 29 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 8 مارس من عام 2020، أما دور ربع النهائي فسينطلق بدايةً من 3 أبريل حتى يوم 12 من نفس الشهر.

كان من المقرر أن تُلعب مباريات الدور نصف النهائي 24 أبريل 2020 على أن تنتهي في 3 مايو من نفس العام، لكن بعد تفشي فيروس كورونا تأجلت إلى الفترة بين 17 و24 أكتوبر 2020، وتم تحديد موعد النهائي في 6 نوفمبر 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

سيكون موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 هو 6 نوفمبر 2020، ولم يتحدد الملعب الذي ستقام عليه المباراة حتى الآن، أما القنوات الناقلة فستكون مجموعة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 6 نوفمبر 2020 beIN SPORTS HD

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سيواجه الأهلي المصري الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستكون المواجهة الثانية مصرية مغربية أيضًا بين الزمالك والرجاء.

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب القنوات الناقلة الوداد - الأهلي السبت 17 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب الجمعة 23 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD الرجاء - الزمالك الأحد 18 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب السبت 24 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منحت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري فرصة للثأر من ماميلودي صن داونز الذي أقصاه من نسخة الموسم الماضي، ووضعتنا أمام ديربيين عربيين الأول سيجمع بين الزمالك والترجي، والثاني سيجمع بين الوداد والنجم الساحلي، أما المواجهة المتبقية ستجمع بين الرجاء ومازيمبي.

نجح الزمالك في عبور بوابة الترجي، وكذلك الرجاء في عبور مازيمبي، وثأر الأهلي لهزيمة العام الماضي من صن داونز وعبر إلى نصف النهائي.

المباراة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة الإجمالية الرجاء - مازيمبي 0-2 1-0 1-2 الزمالك - الترجي 1-3 1-0 2-3 الوداد - النجم الساحلي 0-2 1-0 1-2 الأهلي - ماميلودي صن داونز 0-2 1-1 1-3

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 6 4 2 0 11 4 +7 14 2 الزمالك 6 2 3 1 5 4 +1 9 3 بريميو دي أوجوستو 6 0 4 2 4 7 -3 4 4 زيسكو يونايتد 6 0 3 3 5 10 -5 3 المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النجم الساحلي 6 4 0 2 8 3 +5 12 2 الأهلي 6 3 2 1 7 4 +3 11 3 الهلال 6 3 1 2 7 6 +1 10 4 بلاتينيوم 6 0 1 5 2 11 -9 1 المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ماميلودي صنداونز 6 4 2 0 9 3 +6 14 2 الوداد 6 2 3 1 10 6 +4 9 3 بيترو أتلتيكو 6 0 4 2 8 14 -6 4 4 اتحاد العاصمة 6 0 3 3 6 10 -4 3 المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الترجي 6 3 2 1 7 3 +4 11 2 الرجاء 6 3 2 1 6 4 +2 11 3 فيتا كلوب 6 2 1 3 3 7 -4 7 4 شبيبة القبائل 6 1 1 4 4 6 -2 4 ما هي نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20؟ الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب شبيبة القبائل - فيتا كلوب الجمعة 29 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-1 ملعب أول نوفمبر الهلال - بلاتينيوم الجمعة 29 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 1-2 استاد الهلال النجم الساحلي - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-1 الملعب الأولمبي برادس مازيمبي - الزمالك السبت 30 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-3 تي بي مازيمبي بريميو دي أجوستو - زيسكو يونايتد السبت 30 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 ملعب 11 نوفمبر اتحاد العاصمة - الوداد السبت 30 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 ملعب مصطفى تشاكر الرجاء - الترجي السبت 30 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 2-0 مركب محمد الخامس صن داونز - بترو أتلتيكو السبت 30 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-3 لوكاس ماستربيسز موريبي الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب فبتا كلوب - الرجاء الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441 1-0 استاد ديس مارتيرس الأهلي - الهلال الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441 1-2 استاد القاهرة الدولي الترجي - شبيبة القبائل الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441 0-1 ملعب رادس بترو أتلتيكو - اتحاد العاصمة السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441 1-1 ملعب 11 نوفمبر بلاتينيوم - النجم الساحلي السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441 3-0 استاد باربورفيلد الوداد الرياضي - صن داونز السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441 0-0 المركب الرياضي محمد الخامس زيسكو يونايتد - مازيمبي السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441 2-1 ليفي مواناواسا، ندولا الزمالك - بريميو دي أجوستو السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441 0-2 استاد القاهرة الدولي المباراة الموعد النتيجة الملعب بريميو دي أجوستو - مازيمبي الجمعة 27 ديسمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 1-1 ملعب 11 نوفمبر الرجاء - شبيبة القبائل الجمعة 27 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب والجزائر 0-2 مركب محمد الخامس الترجي - فيتا كلوب الجمعة 27 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 تونس 0-0 الملعب الأولمبي برادس زيسكو يونايتد - الزمالك السبت 28 ديسمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-1 ملعب ليفي مواناواسا النجم الساحلي - الهلال السبت 28 ديسمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 تونس 1-0 الملعب الأولمبي برادس اتحاد الجزائر - صنداونز السبت 28 ديسمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 الجزائر 1-0 ملعب مصطفى تشاكر الوداد - بترو أتلتيكو السبت 28 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 1-4 مركب محمد الخامس الأهلي - بلاتينيوم السبت 28 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 استاد الأهلي المباراة الموعد النتيجة الملعب شبيبة القبائل - الرجاء الجمعة 10 يناير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب والجزائر 0-0 ملعب أول نوفمبر 1954 الزمالك - زيسكو يونايتد الجمعة 10 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 ملعب الإنتاج الحربي مازيمبي - بريميو دي أجوستو السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-2 ملعب تي بي مازيمبي بلاتينوم - الأهلي السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-1 ملعب بربرفيلدز صن داونز - اتحاد الجزائر السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر 1-2 ملعب لوفتوس فيرسفيلد فيتا كلوب - الترجي السبت 11 يناير 2020،

18:00 مصر، 17:00 تونس 2-0 ملعب الشهداء بترو أتلتيكو - الوداد السبت 11 يناير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-0 ملعب 11 نوفمبر الهلال - النجم الساحلي السبت 11 يناير 2020،

21:00 مصر السودان، 20:00 تونس 2-1 استاد الهلال المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - النجم الساحلي الأحد 26 يناير 2020،

29 جمادى الأولى 1441،

21:00 مصر، 20:00 تونس 0-1 استاد السلام، القاهرة الوداد - اتحاد العاصمة الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادى الأولى 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب والجزائر 1-3 استاد محمد الخامس، كازبلانكا بلاتينيوم - الهلال السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441

15:00 السودان، 14:00 تونس 1-0 رويال بافوكينج، فوكنج بترو أتلتيكو - صن داونز السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441

15:00 مصر، 14:00 تونس 2-2 ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، لواندا زيسكو يونايتد - بريميرو دي أجوستو السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441

18:00 مصر، 17:00 تونس 1-1 ليفي مواناواسا، ندولا فيتا كلوب - شبيبة القبائل السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441

18:00 مصر، 17:00 الجزائر 1-4 ملعب الشهداء، كينشاسا الترجي - الرجاء السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441

21:00 مصر، 20:00 تونس والمغرب 2-2 الملعب الأولمبي برادس الزمالك - مازيمبي الجمعة 24 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-0 ملعب 11 نوفمبر الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب مازيمبي - زيسكو يونايتد السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-3 تي بي مازيمبي صن داونز - الوداد الرياضي السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-1 لوكاس ماستربيسز موريبي بريميو دي أوجوستو - الزمالك السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 0-0 ملعب 11 نوفمبر اتحاد الجزائر - بترو إتلتيكو السبت 1 فبراير 2020،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر 2-2 ملعب 20 أغسطس شبيبة القبائل - الترجي التونسي السبت 1 فبراير 2020،

18:00 مصر، 17:00 تونس والجزائر 0-1 ملعب أول نوفمبر الرجاء - فيتا كلوب السبت 1 فبراير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-1 مركب محمد الخامس الهلال - الأهلي السبت 1 فبراير 2020،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب 1-1 ملعب الهلال النجم الساحلي - بلاتينوم السبت 1 فبراير 2020،

21:00 مصر والسودان، 20:00 تونس 0-2 الملعب الأولمبي برادس ما هي نتائج مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

المواجهة النتيجة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب شبيبة القبائل - المريخ 3-3 0-1 3-2 يانج أفريكانز - تاونشيب رولز 1-2 1-1 0-1 جرين مبامبا- زيسكو يونايتد 3-0 2-0 1-0 رحيمو - إنيمبا 5-1 0-1 5-0 بيج بوليتس - بلاتنيوم 3-2 0-0 3-2 بريكاما يونايتد - الرجاء البيضاوي 7-3 3-3 4-0 جرين إيجلز - أورلاندو بايرتس 1-2 0-1 1-1 كمكم - بريميرو دي أجوستو 4-0 2-0 2-0 أفريكان ستارز - كامبالا سيتي 4-3 2-3 2-0 كانو بيلارز - أشانتي كوتوكو 4-3 2-3 2-0 كانو سبورت - ميكيلي كينيما 2-3 1-2 1-1 مالي - حوريا 2-1 1-1 1-0 أونياو دي سونجو - سيبما 1-1 0-0 1-1 كوت دي أور - فومبوني 3-3 1-1 2-2 الأهلي - أطلع برة 0-13 0-9 0-4 تيمبيتي موكاف - النصر 3-2 0-1 3-1 حافيا كوناكري - النجم الساحلي 8-3 1-2 7-1 أويلزر - جينيراسيون فوت 3-1 0-1 3-0 سوا - نواديبو 1-0 0-0 1-0 لي بافلس دي بورجو - كارا 2-1 1-1 1-0 رايون سبورتس - الهلال 1-1 1-1 0-0 فوسا جونيورز - بامبلموس 1-2 0-1 1-1 أوتوهو - صن داونز 5-2 1-2 4-0 سيركل مبيري - إيلكت سبورت 2-0 0-0 2-0 ماتلاما - بترو أتلتيكو 4-0 2-0 2-0 يو إم إس دي لوم - فيتا كلوب 1-0 0-0 1-0 إيجيلي نوير - جور ماهيا 5-1 0-0 5-1 الزمالك - ديكيداها 0-13 0-7 3-0

ما هي نتائج مباريات الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

المواجهة النتيجة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب كوتي دي أور - صن داونز 16-1 5-0 11-1 يانج أفريكانز - زيسكو يونايتد 3-2 1-1 2-1 بلاتينيوم - بونياو دي سونجو 2-5 0-1 2-4 جرين إيجلز - بريميو دي أوجوستو 2-2 2-1 0-1 بترو أتلتيكو - كمبالا سيتي 1-1 0-0 1-1 كانو سبورت - الأهلي 6-0 2-0 4-0 شبيبة القبائل - حوريا 2-2 0-2 2-0 فوسا جونيورز - مازيمبي 3-1 0-0 3-1 إيليكت سبورت - الترجي 3-2 1-1 2-1 إنيمبا - الهلال 1-0 0-0 1-0 أشانتي كوتوكو - النجم الساحلي 3-2 0-2 3-0 كارا - فيتا كلوب 1-0 0-0 1-0 نواديبو - الوداد 6-1 2-0 4-1 النصر - الرجاء 4-2 3-1 1-1 اتحاد الجزائر - جور ماهيا 1-6 1-4 0-2

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفوا على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

جدول الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولار أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

جدول الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

جدول الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن:

مركز الفريق الجائزة البطل 2.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1.25 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 800 ألف دولار أمريكي الـ8 فرق الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 550 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 550 ألف دولار أمريكي

من هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا من قبل؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

يأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز بآخر نسختين من المسابقة عامي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيين لدوري أبطال أفريقيا: