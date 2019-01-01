الوداد يقرر الطعن على اعتماد فوز الترجي بدوري أبطال أفريقيا

الوداد يرفض احتساب الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا من لجنة الانضباط

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سعيد الناصيري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، أن فريقه سيطعن على قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حول المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

واعتمدت لجنة الانضباط القرار، باعتبار الوداد خاسراً في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، في المباراة الشهيرة، والتي لم تكتمل.

وقال الناصيري في تصريحات إذاعية: "قرار لجنة الانضباط لم ينصفنا، وقررنا اللجوء إلى لجنة الاستئناف لأننا نعتبر مطالبنا مشروعة".

وتقدم الترجي التونسي بهدف في مباراة إياب النهائي على ملعب رادس، وتعادل الوداد ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلسل مما أثار الاحتجاجات في الملعب من جانب لاعبي الوداد.

وطلب لاعبو الفريق المغربي، الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو، ولكنهم وجدوا معطلة مما أثار غضب الجانب المغربي، والذي قرر عدم استكمال المباراة بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المغرب.