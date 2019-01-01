دوري ابطال اسيا ٢٠٢٠: موعد القرعة، نظام البطولة ومباريات الدور التمهيدي

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال آسيا قبل انطلاق نسختها رقم 39 في 14 يناير 2020

كان عشاق كرة القدم في آسيا على موعد مع انطلاق نسخة جديدة المسابقة الأهم من حيث الأندية في القارة في مارس 2019، وهي بطولة دوري أبطال آسيا التي تضم صفوة الأندية في القارة الصفراء، وكانت بداية الأدوار الأساسية تحديداً يوم الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

هذه النسخة كانت مميزة في أحداثها وتفاصيلها، وانتهت بتتويج الهلال السعودي بعد طول غياب باللقب بعد الانتصار على أوراوا ريدز الياباني، ليبدأ عشاق الكرة الآسيوية في التأهب إلى النسخة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ من الأدوار التمهيدية في 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادي الأول.

دوري أبطال آسيا هي بطولة ينظمها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم منذ عام 1967، وأخذت أشكالاً كثيرة وأسماءً متعددة حتى وصلت لشكلها ونظامها الحاليين منذ 17 عاماً وتحديداً في عام 2002، أما عن البطل التاريخي لها فهو فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي حصدها 3 مراتٍ من قبل.

تضم هذه البطولة أقوى الفرق الآسيوية من شرقها إلى غربها، وتتنافس هذه الأندية فيما بينها على مدار العام لتحديد البطل الذي كان يشارك في نسخة العام التالي، لكن في عام 2002 أصبح الفائز بالمسابقة يتأهل تلقائياً لكأس العالم للأندية، ويواجه أبطال القارات الأخرى "أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أوقيانوسيا".

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

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ما هو نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2020؟

يشارك في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 32 فريقاً تقسم إلى قسمين، القسم الأول يتكون من 16 فريقاً وهو قسم الفرق المنتمية لبلاد الغرب الآسيوي، والقسم الثاني يتكون من 16 فريقاً أيضاً ويكون مخصص لفرق بلاد شرق القارة الأكبر في العالم، وكل قسم من هذين القسمين تتنافس فرقه فيما بينها ولا تواجه القسم الآخر إلا في النهائي، ما يعني أن النهائي يكون بين بطل الشرق وبطل الغرب.

يتم توزيع الأندية المنتمية لكل قسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة بها 4 فرق، فيصبح لدينا 8 مجموعات كإجمالي، ويبدأ هذا الدور في الموسم الحالي في شهر فبراير المقبل ميلاديًا، شهر جمادي الآخر هجريًا، ومن المقرر أن ينتهي في مايو ميلاديًا، الموافق رمضان هجريًا..

تواجه فرق كل مجموعة بعضها البعض في مباريات بنظام الذهاب والإياب، وفي نهاية اللقاءات يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور الـ16 الذي يكون أول الأدوار الإقصائية، وهذا الدور يلعب ذهاباً وإياباً بين كل فريقين، والفائز بمجموع المباراتين يتأهل لربع النهائي، أما الخاسر فيودع المسابقة.

يستمر تقسيم الفرق لشرقية وغربية في دور الـ16 حتى نهاية البطولة، وفي القسم الغربي المكون من المجموعات الأربعة الأولى، يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثالثة والعكس، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الرابعة والعكس، ويحدث نفس الأمر في القسم الشرقي، فمتصدر المجموعة الخامسة يواجة وصيف السابعة والعكس، ومتصدر السادسة يواجه الثامنة والعكس.

يتم إجراء قرعة بين الثمان فرق الفائزة لمعرفة مواجهات ربع النهائي، ومن ضمن شروط القرعة أن فرق الشرق لا تواجه فرق الغرب، وبعد انتهاء دور الـ8 يتقابل الفريقان الفائزان من كل قسم في دور الأربعة، والفائز منهما يواجه بطل القسم الآخر في النهائي.

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موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020

من المقرر أن يعقد الاتحاد الآسيوي قرعة دوري أبطال آسيا 2020 في يوم 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

القرعة ستشمل الدور التمهيدي الذي يشارك فيه فرق الدول الأقل تصنيفًا أو أصحاب المركز الرابع في الدوريات الكبرى عن غرب وشرق آسيا، ثم دور المجموعات.