دورتموند لم يستسلم .. "هالاند في أيدٍ أمينة معنا"

في الوقت الذي يتحدث به الجميع في رحيل النرويجي إيرلينج هالاند؛ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خرجت تصريحات سيباستيان كيل؛ مدير النادي الألماني، لتزيد الشكوك حول وجهة اللاعب المقبلة.

هالاند في برشلونة؟

اللاعب الشاب صاحب الـ21 عامًا مرتبط بعقد مع دورتموند ينتهي بنهاية موسم 2023-24، لكنه يفضل الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

بحسب التقارير فإن رغبة هالاند الأولى في الرحيل نابعة من رغبته في أن يقود مشروع فريق كبير في سن صغير، كي يضع بصمة له واضحة.

ووفقًا للصحافة الإسبانية فإن الحديث خلال الفترة الماضية كان متجهًا إلى اختيار اللاعب الانتقال لبرشلونة خلال الصيف، بدلًا من ريال مدريد، لكن تصريحات كيل تؤكد أنه ربما للحديث بقية.

ماذا قال كيل عن مستقبل هالاند؟

بالطبع النادي الألماني يريد الحفاظ على مهاجمه الشاب لمواسم مقبلة، لكن رغبة اللاعب قد تقف حائلًا إلا أن كيل يؤكد أن دوتموند لا يزال خيارًا جيدًا للنرويجي.

وقال كيل، خلال تصريحاته للصحافة: "الموقف واضح، من المحتمل أن يرحل هالاند عن دورتموند خلال الصيف، لكن هناك أيضًا عديد الأسباب التي تجعله في أيدٍ أمينة معنا في دورتموند، والتي تؤكد أن البقاء هنا سيكون خيارًا جيدًا بالنسبة للاعب".

وأضاف: "سنعقد جلسة مع اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة الوضع بتعمق أكبر، فمن الجيد ألا ننتظر كثيرًا لاتخاذ القرار المناسب".

ماذا قدم هالاند مع دورتموند؟

صاحب الـ21 عامًا انضم للفريق الألماني في شتاء 2020، قادمًا من سالزبرج الأسترالي.

وشارك اللاعب في الموسم الجاري في 16 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع خمسة آخرين.

وبشكل عام، خاض هالاند 75 مباراة بقميص دورتموند، سجل خلالها 76 هدفًا، وصنع 20 آخرين.

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