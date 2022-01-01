أنشيلوتي يرد على تشافي: يجب احترام البروتوكول!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على ضرورة احترام البروتوكول التابع لرابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بخوض المباريات في ظل جائحة كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق ضد خيتافي في الدوري، ورد خلالها على تصريحات تشافي هيرنانديز التي طالب فيها بتأجيل مباراته ضد مايوركا.

وقال أنشيلوتي: "مشكلة فيروس كورونا معقدة للغاية، أنا أحترم كل الآراء لكن هناك الكثير من الفرق التي تأثرت، وهناك بروتوكول يجب أن نحترمه".

وأردف عن إذا ما كان مبابي سيأتي في الصيف: "لا أعلم، نحن نريد أن نستمر في القتال على الألقاب، علينا أن نفكر في ذلك في وقت لاحق".

وأضاف عن إمكانية ضم هالاند معه: "لا يوجد ما يدعى بفريق غير قابل للهزيمة، هناك فرق قوية للغاية لكنها قابلة للهزيمة، ونحن في ريال مدريد نريد دائمًا أن نستمر في الحصول على البطولات، وأن ندعم أنفسنا بكل شكل ممكن".

وأكمل عن جاهزية تيبو كورتوا: "لقد كان في حال جيد عندما علمنا بإصابته بفيروس كورونا، ولم يكن يعاني من أي أعراض، وتدرب بشكل منفرد في منزله وقدم مستويات طيبة في التدريبات الجماعية".

وأعلن بعدها المدير الفني عن قائمة فريقه للمباراة والتي شهدت عودة كورتوا وفالفيردي بعد عودتهما من الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ينفرد في الوقت الحالي بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية.







