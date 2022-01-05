برشلونة يزيد من الضغط.. لابورتا يتفق مع رايولا على صفقة هالاند

يبدو أن الأمور تزداد سخونة في قضية رحيل النرويجي إرلينج هالاند عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة على ضمه.

جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بعث برسائل واضحة على نية "البلوجرانا" في التعاقد مع هالاند، حيث أكد خلال مؤتمر تقديم فيران توريس أنه يجب على الأندية الأوروبية أن تخشى ناديه مرة أخرى في سوق الانتقالات. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وتتسارع الأمور منذ إعلان هالاند نفسه خلال عطلته التي يقضيها في مدينة ماربيا الإسبانية، بأنه سيلعب في إسبانيا بداية من الموسم المقبل.

وحسب قناة "كواترو" التلفزيونية الإسبانية، فإن برشلونة يقترب أكثر من التعاقد مع هالاند خلال الصيف المقبل.

وكشفت عن اتفاق بين لابورتا ومينو رايولا وكيل أعمال هالاند على أن يلعب النرويجي في برشلونة بداية من الموسم المقبل، لكن بشرط واحد.

ما هو الشرط؟

الشرط الوحيد للعب هالاند مع برشلونة، هو أن يتمكن النادي الكتالوني من جمع المال الكافي لإتمام العملية.

بالطبع يتضمن هذا حساب الراتب، وقيمة الانتقال التي سيحصل عليها بوروسيا دورتموند، وعمولة رايولا ووالد هالاند.

لماذا يفضل هالاند الانتقال إلى برشلونة؟

وحسب المصدر نفسه، فإن هالاند يفضل بشكل كبير اللعب مع برشلونة بداية من الموسم القادم.

ويأتي ذلك لأن النرويجي يريد أن يكون قائدًا لمشروع ناجح، ويفضل ألا يتقاطع مساره مع الفرنسي كيليان مبابي، والذي من المرجح انتقاله إلى ريال مدريد.

ويبدو أن لابورتا استغل هذا الظرف، وضغط على محيط اللاعب، ملمحًا بفكرة التنافس بين هالاند ومبابي في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بوجود اثنين من أفضل لاعبي العالم وجهًا لوجه.

المقربون من عائلة هالاند ينفون!

الفصل الجديد في هذه القصة التي لن تنتهي حتى الإعلان الرسمي عن وجهة هالاند النهائية، كتبه جان أوج فجورتوفت النرويجي الدولي السابق، وصديق عائلة هالاند.

ويملك فجورتوفت علاقة وثيقة جدًا مع إلف إنج والد هالاند، وشارك معه لحظات عديدة في منتخب النرويج.

وكتب النرويجي الدولي السابق عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذا ليس صحيحًا، ولا يوجد تفاهم بين الطرفين، الجميع يتحدث باستثناء فريق هالاند".

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