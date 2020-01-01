خيار جديد يظهر على طاولة برشلونة لدعم خط الدفاع

هل هو الخيار المثالي؟

ظهر اسم باو توريس، مدافع فياريال، على طاولة برشلونة لدعم مركز قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لآخر التقارير من الصحف الإسبانية.

ويُعاني برشلونة بصورة واضحة من أزمة في قلب الدفاع مع تقدم جيرارد بيكيه في العمر وتراجع مستويات صامويل أومتيتي نتيجة لكثرة إصاباته، ما يجعل التعاقد مع لاعب جديد ضرورة ملحة.

العديد من الأسماء ظهرت مؤخرًا وعلى رأسها دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، كما كان دييجو لوبيز، مدافع إشبيلية، أحد أبرز الأسماء المرشحة أيضًا.

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لكن الجديد أن توريس بات من الخيارات المفضلة للغاية لإدارة برشلونة في الساعات الأخيرة، حيث تم الاستقرار على أنه سيكون التدعيم المثالي لدفاعات كتيبة كيكي سيتيين.

الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق لبرشلونة، حيث تأبى إدارة فياريال التفريط في لاعبها خصوصًا وبعد تأكد مشاركة الغواصات في الدوري الأوروبي الموسم المقبل باحتلال المرتبة الخامسة بالليجا.

بشكلٍ عام، تُقدّر القيمة السوقية لتوريس البالغ من العمر 23 عامًا بـ16 مليون يورو، كما سبق وأن ارتبط بأندية أخرى كبيرة على رأسها تشيلسي الذي يحاول بشتى السبل التعاقد مع قلب دفاع لسد الثغرات الكبيرة في خط دفاع كتيبة فرانك لامبارد.

يبقى الإشارة إلى أن برشلونة يحتاج إلى بيع العديد من اللاعبين لديه من أجل توفير سيولة لإجراء صفقات هذا الصيف، غير أن الأمر على أرض الواقع في غاية الصعوبة وبالأخص فيما يتعلق بفيليبي كوتينيو.

الجدير بالذكر أن توريس هو أحد أبناء أكاديمية فياريال وقد أعير في صيف 2018 إلى ملقة، قبل أن يعود في الصيف الماضي ويشارك هذا الموسم في 36 مباراة بين الدوري والكأس مُسجلًا هدفين وصانعًا لمثلهما.