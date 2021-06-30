خوفًا على صورته.. نجم فرنسا رفض التبديل أمام سويسرا

أحد نجوم منتخب فرنسا رفض التبديل أمام سويسرا في اليورو رغم إصابته.

ودع منتخب فرنسا منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الستة عشر، في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام منتخب سويسرا بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ومنذ خروج "الديوك" المدوي من اليورو، والتقارير الفرنسية تكشف الأزمات التي تعرضت لها كتيبة ديدييه ديشان، وحالة الانقسام التي عاشها اللاعبون في البطولة، لدرجة أن بعضهم فضل مصلحته الشخصية على مصلحة الفريق.

وخلال مباراة سويسرا، وتحديدًا في الشوط الأول من الوقت الإضافي، جلس كينجسلي كومان على أرض الملعب ممسكًا بفخذه الأيمن، وبعد تدخل الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا، أكد أن اللاعب لم يعد لائقًا للعب، ودفع الجهاز الفني بزميله ماركوس تورام لإجراء عمليات الإحماء.

ورغم أن سقوط كومان كان في الدقيقة 98، إلا أن دخول تورام جاء بعد 13 دقيقة، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن كومان رفض مغادرة الملعب مرتين.

لماذا رفض كومان التبديل أمام سويسرا؟

وأشارت الصحيفة إلى أن كينجسلي كومان أراد "محو الصورة" المتداولة عنه كلاعب ضعيف يتعرض للإصابات بشكل متكرر، كما غاب عن بطولة كأس العالم 2018 بداعي الإصابة.

وحسب "ليكيب" أيضًا، فإن كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، كان مصابًا بالإحباط بسبب وضعه كلاعب بديل، حيث لعب كورينتين توليسو بدلًا منه ضد البرتغال، ودخل في الدقيقة 46 ضد سويسرا، وهو ما كان يجعله يرغب في استكمال المباراة مهما كلف الأمر.

ماذا كان رد فعل ديشان على تصرف كومان؟

وبين الأشواط الإضافية، بدا ديشان غاضبًا للغاية، ووجه حديثه إلى كومان مطالبًا بتفسيرات لما حدث من اللاعب.

وبعد المباراة، تحدث ديشان عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "اللاعب شعر بمشكلة في عضلات الفخذ، وكان يريد الاستمرار رغم كل شيء، رغم صعوبة لك، لا يتعلق الأمر بالرغبة في اللعب، يجب أن تكون قادرًا على ذلك، لسوء الحظ حتى لو كان يمتلك هذه الإرادة، إلا أنه أدرك بعد دقيقتين أن الاستمرار لم يكن ممكنًا".

وسلطت جميع تلك التقارير الضوء على السبب الذي أدى إلى التوديع غير المتوقع لبطولة أمم أوروبا، وفقد فرصة جديدة للتتويج باللقب القاري.

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