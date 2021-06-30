لابورتا عن انتهاء عقد ميسي: تحلوا بالهدوء

​يعيش جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني حالة من الحصار تفرضها عليه وسائل الإعلام، خاصة وأن النادي الكتالوني لم يعلن حتى الآن عن تجديد تعاقد ليونيل ميسي أسطورة "البلوجرانا" مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة رسميًا اليوم الأربعاء 30 يونيو، ولم يتوصل النادي لاتفاق حتى الآن مع "البرغوث" وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته بقميص "البلوجرانا".

وصباح الأربعاء، عندما توجه لابورتا كالمعتاد إلى مكاتب النادي للعمل، وجد حصارًا من وسائل الإعلام، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف ميسي من التجديد مع برشلونة، وانتظارًا لأي أخبار حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا عندما سئل عما إذا كان هناك أي أخبار أو مخاوف من عدم تجديد ميسي لعقده مع برشلونة رسميًا، أجاب رئيس النادي الكتالوني باقتضاب: "تحلوا بالهدوء".

وحث لابورتا جميع الحاضرين على التحلي بالصبر، وانتظار الإعلان الرسمي لتجديد عقد ميسي مع النادي.

وكما أوضحت "موندو ديبورتيفو" لا يوجد خوف في مكاتب "كامب نو" حول استمرار ميسي مع برشلونة، لأن اللاعب مستعد تمامًا لمواصلة ارتداء قميص النادي الكتالوني لما تبقى من مسيرته.

ويخوض ميسي حاليًا منافسات بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، ويستعد لمواجهة الإكوادور في الدور ربع النهائي، بعدما أنهى "الألبيسيليستي" دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى.

وربما يصبح ميسي بدون عقد لعدة أيام حتى انتهاء مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، وتجديد عقده رسميًا مع برشلونة.

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