خاميس: ريال مدريد حرمني من البقاء بجوار عائلتي!

شن الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي الريان القطري هجومًا على ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني.

رودريجيز اتهم ريال مدريد بأنه حرمه من البقاء بجوار عائلته في إسبانيا، بعد أن رفض انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2019.

ماذا قال خاميس؟

الكولومبي قضى الفترة من 2017 وحتى 2019 معارًا في بايرن ميونخ الألماني من ريال مدريد.

وبينما كان يستعد للعودة إلى ريال مدريد، قرر النادي الملكي بيعه، ليدخل أتلتيكو على الخط في محاولة للحصول على خدماته.

وقال خاميس عن ذلك عبر قناته على موقع "تويتش" للفيديو: "اتخذت القرار، وكنت سأذهب إلى فريق يعرفه الجميع، وهذا لم يحدث".

وأضاف: "كنت سأصبح قريبًا من المنزل بجوار ابني وابنتي، لكن في النهاية ريال مدريد هو الذي لم يسمح لي بالمغادرة".

واختتم: "لا أحد يدير نفسه في كرة القدم، لدينا رؤساء، وعلينا الاستماع إليهم، ولا يمكننا فعل شيء آخر".

ويرى خاميس أن ريال مدريد قرر عدم انتقاله إلى أتلتيكو بعد خسارة النادي الملكي أمام جاره بنتيجة 7-3 في مباراة ودية قبل انطلاق موسم 2019-20.

وقضى خاميس ذلك الموسم مع ريال مدريد، لكنه لم يلعب كثيرًا مع عدم اقتناع زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي السابق بما يقدمه.

ماذا قدم خاميس مع ريال مدريد؟

انتقل خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد في صيف 2014 بعد تألقه رفقة منتخب كولومبيا في كأس العالم 2014.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد لعب خاميس رودريجيز 125 مباراة في كافة البطولات، وسجل 37 هدفًا وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وحصد الكولومبي تسعة ألقاب خلال مسيرته مع ريال مدريد، بداية من لقبين في الدوري الإسباني، ومثلهما في كل من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، ولقبًا في كأس السوبر الإسباني.

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