الاتحاد الروسي يرد على فيفا: لا تخلطوا السياسة بالرياضة، وسنلجأ للقانون!

أصدر الاتحاد الروسي لكرة القدم بيانًا للرد على قرارات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم والتي أوقفت كافة المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في كافة البطولات المعتمدة.

وكتب الاتحاد الروسي: "الاتحاد الروسي لكرة القدم لا يوافق على قرارات الاتحادين الدولي والأوروبي بإيقاف كافة الفرق والمنتخبات الروسية من المشاركة في البطولات لفترة غير محددة".

وأضاف: "نحن نؤمن أن ذلك القرار يخالف مباديء المنافسة الرياضية الدولية وروح الرياضة، ويملك طابع تمييزي واضح ويضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية والأهم الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم".

وأكمل: "مثل تلك الإجراءات تؤدي إلى الانقسام في المجتمع الرياضي العالمي الذي يُحث دائًا على المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة".

وأنهى الاتحاد الروسي البيان: "نحتفظ بحقنا الطبيعي في الطعن على قرارات الاتحادين الدولي والأوروبي وفقًا لقانون الرياضة الدولي".

الاتحاد الروسي لم يكن الوحيد الذي رد بتلك الصيغة، فخرج نادي سبارتاك موسكو ببيان آخر شجب فيه عملية استبعاده من بطولة الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن عدة أندية ومنتخبات أوروبية كانت قد رفضت مواجهة روسيا وفرقها في المنافسات المقررة خلال الأشهر المقبلة بعد عملية الاقتحام العسكرية لأوكرانيا.