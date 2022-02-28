ليست بالنتائج ولا المنافسة .. أكاذيب الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم!

الدوري الأقوى في العالم

هل شاهدتم مباراة تنتهي بنتائج كبيرة وصراع لا يتوقف بين المتصدر والأخير؟ هل شاهدتم بطولة بهذه الإثارة والجنون من قبل؟

هذا لا يحدث سوى في البريميرليج

عبارات كثيرة يرددها قطاع من الجماهير وحتى المعلقين الرياضيين حول الدوري الإنجليزي لوصف قوته وعظمته وأسباب تجعله الأبرز والأقوى والأفضل في العالم، لكن كل هذه العبارات لا تعبر عن سبب تفوق البريميرليج!

إذًا ما هي الأسباب التي تجعل الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية؟ أسباب حقيقية وليست تلك الكليشيهات المترددة دون تفاصيل أو منطق.

المنافسة دائمًا محتدمة

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حينما يتحدث البعض عن الدوري الإنجليزي يقولون إنّه الدوري الأقوى فيما يتعلق بالمنافسة، وأنّ هناك أكثر من فريق قادر على حصد اللقب، بل حتى وترديد عبارات مثل الكبار الأربعة أو الستة، ويبدأ الموسم بصورة كبيرة لعدة مدربين مع جمل تعد بمنافسة شرسة.

ولكن ما يحدث كل موسم مختلف، فإما تفوق كاسح لمانشستر سيتي وفي مرة لليفربول أو منافسة بين مانشستر سيتي وليفربول وباقي الفرق تنافس فقط على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني الموسم الماضي على سبيل المثال كانت المنافسة فيه محتدمة بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو حتى خرج البلوجرانا من السباق وحسم روخي بلانكوس اللقب في اليوم الأخير.

الدوري الإيطالي حاليًا في منافسة صعودًا وهبوطًا بين ميلان وإنتر ونابولي وكل فريق قادر على حصد البطولة في النهاية، والموسم الماضي كان أتالانتا منافسًا شرسًا أيضًا على اللقب.

احتدام المنافسة أمر معتاد في العديد من الدوريات، الدوري الإنجليزي ليس الوحيد الذي يمتلك منافسة شرسة بين الأندية بل وحتى رغم تفوق تشيلسي الموسم الماضي واعتبار البعض أنّ الفريق قادر على حصد اللقب، نجده يتخبط بين الحين والآخر.

حاليًا ليفربول عاد للمنافسة مع مانشستر سيتي الذي كان متفوقًا بمسافة كبيرة لولا التعثرات، ولا تزال كتيبة بيب جوارديولا قادرة على حصد البطولة.

النتائج المثيرة

Getty/Goal

كثيرًا ما يتردد أنّ النتائج المثيرة لا تحدث سوى في البريميرليج، فهناك مباراة انتهت 4-4 أو 3-4 أو 5-4 أو غيرها من النتائج، ولكن هذا أمر لا يتوقف على الدوري الإنجليزي فحسب.

على سبيل المثال مواجهة بين خيتافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والتي انتهت 4-3، أو عودة سيلتا فيجو أمام برشلونة من خسارة 3-0 لتعادل 3-3 أو فوز فالنسيا في الديربي على ليفانتي 4-3 وغيرها.

في كل دوري هناك مباريات مثيرة، وأهداف تُسجل في الدقائق الأخيرة، بل حتى في الدوريات العربية هناك إثارة محتدمة مثلما حدث في ديربي جدة الأخير بين الأهلي والاتحاد الذي تحول من 3-0 للاتحاد إلى 3-3 ثم هدف قاتل للنمور في الدقائق الأخيرة.

أما لو الإثارة تعني فوز فريق ضعيف على آخر قوي فهذا أيضًا يحدث في كل الدوريات، ويكفي أنّ ريال مدريد متصدر الليجا الحالي لم يخسر سوى أمام خيتافي وإسبانيول في الليجا رغم فوزه بديربي مدريد وكذلك الكلاسيكو.

لماذا الدوري الإنجليزي الأفضل حاليًا؟

الدوري الإنجليزي الأفضل لعدة أسباب

أولها الوضع الاقتصادي للفرق الإنجليزية أفضل بمراحل من باقي الفرق، ففرق وسط الجدول أو حتى الصاعدة حديثًا للبريميرليج تمتلك قدرة مالية مرتفعة مقارنة بأندية تنافس على اللقب في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

ملكية أندية إنجلترا لمستثمرين في أمريكا وجنوب شرق آسيا وكذلك في الخليج العربي وغيرها من الملاك يسمح لهم بتطوير الفرق وجلب الصفقات الجيدة وكذلك دفع رواتب مرتفعة.

أيضًا التسهيلات التي تقدمها إنجلترا وارتفاع عوائد البث والأموال الخاصة بتسويق البطولة في العالم تجعل أوضاع فرق البريميرليج أفضل.

ثانيًا هو أنّ هذه الأموال تسببت في جلب أفضل المدربين في العالم، فالآن هناك بيب جوارديولا ومشروعه في مانشستر سيتي ويورجن كلوب ومشروعه في ليفربول وتوماس توخيل في تشيلسي.

بجانب مشروع أرتيتا الشاب مع آرسنال بجانب محاولات من بريندان رودجرز مع ليستر سيتي، ومحاولة توتنهام إعادة البناء مع أنطونيو كونتي.

الشاهد أنّ كل هذه المشروعات ارتبطت بشكل واضح بواضح اقتصادي جيد وجلب أفكار غير إنجليزية سواء من إسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا، والتعاقد مع مدربين على أعلى مستوى تسبب في التطور الخططي والفني لكل مباراة وخاصة تلك التي بين الكبار.

مواجهات العقول المختلفة جعل الدوري الإنجليزي الأفضل في ظل تراجع للمدربين في إسبانيا ومحاولات شابة فقط في ألمانيا وإيطاليا.

الدوري الإنجليزي صار الأفضل لأنه فتح الباب للعالم ليجتمع عنده ويأخذ الأفضل من باقي الدول ليصنع بريقه الخاص، لكن تبقى باقي الدوريات قادرة على العودة للمنافسة كما حدث من قبل حينما تفوقت إيطاليا في بعض الأوقات وإسبانيا في أوقات أخرى!

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