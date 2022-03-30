خاص | كاكا: صلاح قريب من الكرة الذهبية .. ونيمار يمتلك فرصة حصد كأس العالم

مع استمرار قطر في العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، يتزايد الشغف بالمونديال الأول في الشرق الأوسط.

وعلى هامش قرعة كأس العالم 2022، التي تقام يوم الجمعة 1 أبريل، أجرينا في النسخة العربية من موقع "جول GOAL" مقابلة خاصة مع ريكاردو كاكا، أسطورة البرازيل ونادي ميلان الإيطالي.

ويعد كاكا واحدًا من سفراء مونديال قطر، وتواجد منذ صباح الأربعاء في الدوحة من أجل حفل إطلاق الكرة الخاصة بالبطولة "الرحلة"، كما سيتواجد في حفل قرعة المونديال.

كاكا تحدث خلال المقابلة عن حظوظ البرازيل في مونديال قطر، بالإضافة إلى أجواء البطولة الاستثنائية، ومدى تأثير النجوم العرب مثل محمد صلاح ورياض محرز في كرة القدم العالمية.

هل إقامة المونديال في نوفمبر يجعل البطولة أفضل؟

في البداية تحدث كاكا عن إقامة كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، ومدى تأثير ذلك على مستوى البطولة.

وقال كاكا: "أعتقد أن البطولة ستكون أفضل، لأن الموسم سيكون في بدايته، وسوف نشاهد كأس عالم مختلفة وبأجواء مختلفة".

وأضاف: "كل الطرق تؤكد أننا سنشاهد أعلى جودة ممكنة في كل مباريات البطولة".

ما هي حظوظ البرازيل في كأس العالم 2022؟

وبعد ذلك تحدث أسطورة البرازيل عن حظوظ "السيليساو" في الظفر بلقب كأس العالم لأول مرة منذ عام 2002.

Goal

وقال كاكا: "أعتقد أن البرازيل أحد المرشحين للفوز بالبطولة، الفريق في تطور ملحوظ وشاهدنا ذلك في آخر مباراتين بالفوز على تشيلي وبوليفيا برباعية نظيفة، رغم غياب نيمار عن واحدة منهما".

وأضاف: "هذا الأمر هام للبرازيل، أن يمتلك المنتخب مجموعة قوية وتستطيع منح نيمار فرصة جديدة للتألق، أعتقد أن البرازيل أحد المرشحين للفوز باللقب".

هل ينجح نيمار في قيادة البرازيل إلى المجد؟

ورد كاكا على سؤال حول قدرة نيمار على قيادة البرازيل إلى المجد، رغم أنه لا يمر بأفضل أحواله في باريس سان جيرمان، وكون مونديال قطر قد يكون الأخير بالنسبة له.

وقال أسطورة البرازيل: "أعتقد أن نيمار مستعد، هو في الثلاثين من عمره الآن، وأصبح أكثر نضجًا وخبرة، هذا إلى جانب موهبته الكبيرة وأعتقد أنه قادر على قيادة البرازيل إلى المجد".

Goal

وأردف: "البرازيل لديها مجموعة قوية من اللاعبين، وتستطيع مساعدة نيمار على التألق، لكن المسؤولية ليست عليه وحده لأنها مشتركة مع بقية اللاعبين، لكنه قادر على صناعة الفارق في كل المباريات".

هل يمكن أن يفوز لاعب عربي بالكرة الذهبية؟

في نهاية الحوار، تطرق كاكا إلى إمكانية فوز أحد اللاعبين العرب مثل محمد صلاح نجم ليفربول أو رياض محرز نجم مانشستر سيتي بالكرة الذهبية.

وقال كاكا: "أعتقد أن صلاح قريب من ذلك، وبالطبع في الوقت الحالي الأمر يتعلق بما يقدمه اللاعبون على مستوى المجموعة مع الفريق، وفي رأيي هذا أمر رائع لأن كرة القدم لعبة جماعية ولابد من تحقيق لقب مع الفريق أو المنتخب للفوز بجائزة فردية".

واختتم كاكا: "أعتقد أنّ صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا دون شك، وأتمنى أن يقدم الكثير في المستقبل".

اقرأ أيضًا ..

راتب صلاح وعمولات هالاند .. صعوبات تواجه برشلونة في ضم "نجم شباك"!

"الرحلة" .. تعرف على الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

مؤشر على عدم التجديد مع باريس؟ مبابي يرفض حضور قرعة كأس العالم