مباشر: الكشف عن كرة "الرحلة" لكأس العالم قطر 2022

سيكون الإطلاق في قطر نقطة البداية لرحلة محتملة، حيث تسافر "الرحلة" إلى مواقع حول العالم لإنشاء سلسلة من التنشيط الهادف. يهدف كل تنشيط إلى المساعدة في وصول اللعبة للجميع، والمساواة في مجتمعات كرة القدم المحلية في مدن تشمل دبي وطوكيو وشنغهاي ومكسيكو سيتي ونيويورك، بجانب مدن أخرى.
Adidas has released ‘Al Rihla’, the official match ball of the 2022 World Cup in Qatar ⚽️ pic.twitter.com/44WllcTlvC— GOAL (@goal) March 30, 2022
32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022
Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup
The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h
البداية من قطر
الكرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر، وسوف تنطلق الكرة في رحلة نحو 10 مدن حول العالم، حيث تعمل "أديداس" على إنشاء سلسلة من المبادرات تهدف إلى المساواة وصول اللعبة إلى الجميع في المجتمعات المحلية.
أديداس تعلن ظهور الكرة
كشفت "أديداس" اليوم، الأربعاء 30 مارس، عن كرة الرحلة وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، كما تعتبر المرة الـ14 التي تٌصنّع فيها "أديداس" كرة المونديال.
تم إطلاق كرة الرحلة يوم الأربعاء 30 مارس وهي أسرع كرة في تاريخ كأس العالم.