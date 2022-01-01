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مباشر: الكشف عن كرة "الرحلة" لكأس العالم قطر 2022

بداية رحلة البطولة

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Al Rihla 2022 World Cup official match ball, Messi
adidas

2022-03-30T11:39:04.533Z

2022-03-30T11:21:26.095Z

سيكون الإطلاق في قطر نقطة البداية لرحلة محتملة، حيث تسافر "الرحلة" إلى مواقع حول العالم لإنشاء سلسلة من التنشيط الهادف. يهدف كل تنشيط إلى المساعدة في وصول اللعبة للجميع، والمساواة في مجتمعات كرة القدم المحلية في مدن تشمل دبي وطوكيو وشنغهاي ومكسيكو سيتي ونيويورك، بجانب مدن أخرى.

AL RIHLA

البداية من قطر

2022-03-30T10:37:08.251Z

وستبدأ رحلة "الرحلة" من قطر، حيث سيتم الكشف عن كرة كأس بحضور كلًا من إيكر كاسياس وكاكا، أساطير كرة القدم، بجانب فرح جفري ونوف العنزي وسينضم إليهن على أرض الملعب مزيج موهوب من لاعبات كرة القدم من قطر والإمارات والسعودية ومصر وبعض لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير.

2022-03-30T10:31:06.025Z

"الرحلة" مصممة لدعم أعلى سرعات اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبق وظهرت في المونديال عبر التاريخ، وهذا ما تجلى في تصريح مديرة التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان حينما قالت: "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد بحدوثه، إذ تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء. فلقد سعينا أن نجعل المستحيل ممكنًا عن طريق الابتكار الجذري لإنشاء أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم.

2022-03-30T10:30:50.621Z

الكرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر، وسوف تنطلق الكرة في رحلة نحو 10 مدن حول العالم، حيث تعمل "أديداس" على إنشاء سلسلة من المبادرات تهدف إلى المساواة وصول اللعبة إلى الجميع في المجتمعات المحلية.

أديداس تعلن ظهور الكرة

2022-03-30T10:30:16.466Z

كشفت "أديداس" اليوم، الأربعاء 30 مارس، عن كرة الرحلة وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، كما تعتبر المرة الـ14 التي تٌصنّع فيها "أديداس" كرة المونديال.

2022-03-30T10:29:28.226Z

تم إطلاق كرة الرحلة يوم الأربعاء 30 مارس وهي أسرع كرة في تاريخ كأس العالم.