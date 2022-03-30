راتب صلاح وعمولات هالاند .. صعوبات تواجه برشلونة في ضم "نجم شباك"!

منذ ضربت التوابع الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا عالم كرة القدم، وتعيش العديد من الأندية في أزمة مالية أضرت كثيرًا بميزانياتها.

ومن بين الأندية التي تضررت بشدة، كان نادي برشلونة الإسباني، الذي يعيش فترة اقتصادية عصيبة منذ عام 2020.

الأزمة الاقتصادية أجبرت برشلونة على عدم تجديد عقد أسطورته ليونيل ميسي الذي انتهى في صيف 2021، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن برشلونة أظهر مؤخرًا علامات على التعافي الاقتصادي، خاصة مع تعاقده مع فيران توريس من مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير 2022، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط برشلونة بعدد من نجوم النخبة في كرة القدم الأوروبية، حيث خرجت تقارير تفيد باهتمام "البلوجرانا" بالتعاقد مع لاعبين أمثال الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينج هالاند، والمصري محمد صلاح، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا الآن، هل يقدر برشلونة بالفعل على ضم نجم كبير إلى صفوفه؟ وما هي الصعوبات التي قد تواجه برشلونة في سعيه لضم كل واحد من هؤلاء النجوم؟

هل يجب على برشلونة ضم نجم كبير الآن؟

بصورة عامة، فإن برشلونة لا يحتاج حقًا إلى ضم نجم كبير إلى صفوفه، "البلوجرانا" يحتاج أكثر إلى العمل الجماعي، والإيمان بمشروع تشافي هيرنانديز.

تشافي طور أداء برشلونة خلال عدة أشهر فقط، وظهر الفريق بشكل أفضل وأداء أقوى، وذلك بفضل تدعيمات طفيفة على قائمة الفريق الحالية، وعودة بعض اللاعبين المصابين.

برشلونة اعتاد على إخراج نجوم من أكاديمية "لا ماسيا" ليحملوا الفريق، وهناك العديد من اللاعبين خريجي الأكاديمية حاليًا يمكنهم أن يصبحوا "نجم المستقبل" مثلما كان الحال مع ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا وآخرين.

يحتاج برشلونة إلى زيادة التماسك في المجموعة الحالية، التي بدأت تنسجم بشكل جيد للغاية مع بعضها على أرض الملعب، ولعل إضافة نجم كبير إلى الفريق قد يكون أكثر ضررًا من استمرار العمل الجاد لتطوير المجموعة.

ومع اقتراب عودة أنسو فاتي من الإصابة، فإن نجم "لا ماسيا" الذي يعول عليه برشلونة لخلافة ميسي سيكون حاضرًا، على أمل أن تنساه الإصابات خلال ما تبقى من الموسم.

ما هي الصعوبات التي ستواجه برشلونة في ضم صلاح؟

وإذا انتقلنا إلى تفنيد كل صفقة من الصفقات التي ارتبط بها برشلونة مؤخرًا، سنرى مدى الصعوبة التي سيواجهها النادي الكتالوني في ضم هؤلاء النجوم، والبداية ستكون من النجم المصري محمد صلاح.

صلاح يمر بفترة لا يضمن فيها مستقبله مع ليفربول الإنجليزي، حيث ينتهي عقده في صيف 2023، وتوقفت مفاوضات التجديد بين الطرفين.

برشلونة ارتبط مؤخرًا بضم صلاح، لكن حقيقة أن "الملك المصري" يطلب من ليفربول أن يصبح واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي، ستكون عقبة اقتصادية واضحة أمام "البلوجرانا".

صلاح، وحسب تقارير إنجليزية، يطلب الحصول على 470 ألف يورو أسبوعيًا لتجديد عقده مع ليفربول، ما يجعله يدخل قائمة أعلى خمسة لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي، والأعلى أجرًا في تاريخ "الريدز"، وبالتأكيد فإن مطالب صلاح المادية ستكون عقبة كبرى في وجه برشلونة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ليفربول ليس مستعدًا في التخلي عن نجمه بسهولة، وسيطلب الحصول على قيمة مالية خرافية إذا ما قرر خروج أحد أفضل لاعبي العالم في الصيف المقبل.

لماذا لن يتعاقد برشلونة مع مبابي؟

الأيام الأخيرة شهدت أيضًا ارتباط برشلونة بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، وتتجه الأمور إلى عدم تجديد عقده مع باريس.

ومع اقتراب مبابي من نهاية عقده، فإن برشلونة يشعر بالإغراء لمحاولة ضم اللاعب المرتبط بالانتقال إلى الغريم ريال مدريد، ربما تكون محاولة برشلونة مجرد وسيلة للضغط وإرهاب النادي الملكي.

لكن الإشارات العديدة تؤكد أن مبابي أصبح بالفعل على أبواب "سانتياجو برنابيو"، خاصة وأن ذلك يعد حلمًا له منذ كان طفلًا.

العقبة التي تواجه برشلونة هنا، بجانب الحالة الاقتصادية لدفع راتب أحد أفضل اللاعبين في العالم، هي عقبة عاطفية في المقام الأول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد ربما توصل بالفعل إلى اتفاق مع مبابي، سواء كان ذلك اتفاقًا شفهيًا أو وقع اللاعب على عقود أولية منذ يناير الماضي وحتى الآن.

ما هي العقبات التي ستواجه برشلونة في ضم هالاند؟

يعد التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني حلمًا شخصيًا بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة، وذلك بوصف العديد من الصحف الكتالونية.

التقارير الألمانية تؤكد وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، وهو صالح حتى نهاية أبريل المقبل.

ذلك المبلغ قد يكون ممكنًا بالنسبة إلى برشلونة بطبيعة الحال، لكن العقبة الأساسية في ضم هالاند ستكون العمولات الباهظة التي يرغب فيها وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا، بالإضافة إلى عمولة والد اللاعب، وراتب اللاعب نفسه.

قيمة الشرط الجزائي والعمولات قد يجعل الصفقة تتجاوز 120 مليون يورو، بعيدًا عن راتب هالاند الذي لن يقل بأي حال عن 30 مليون يورو سنويًا باحتساب الضرائب.

برشلونة مقيد بالفعل بقانون كتلة الرواتب في الدوري الإسباني، خاصة مع حد الرواتب المتدني الذي يملكه برشلونة.

وسيكون النادي الكتالوني مجبرًا على توفير 4 يورو من أجل دفع يورو واحد إلى أي لاعب أو موظف، أي أن برشلونة سيكون مجبرًا على توفير 120 مليون يورو قبل التمكن من دفع راتب هالاند، وذلك إلى جانب الشرط الجزائي والعمولات، ما يجعل الصفقة تصل إلى 240 مليون يورو.

ما هي الصعوبات التي ستواجه برشلونة في ضم ليفاندوفسكي؟

الأمر هنا مشابه إلى حد كبير للموقف مع هالاند، ليفاندوفسكي يفكر في الخطوة الجديدة في مسيرته بالفعل، بعد سنوات التألق مع بايرن ميونخ الألماني.

لكن حقيقة تقدم البولندي الدولي في العمر، وارتباطه بوكيل أعمال مثل بيني زاهافي الشهير بالحصول على عمولات كبيرة، قد يضر سعي برشلونة نحو ضمه.

ليفاندوفسكي لن يكون صيدًا سهلًا، خاصة وأنه سيطلب راتبًا كبيرًا بالنظر إلى قيمته، وكونه الحاصل على جائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم في آخر عامين.

ومن جانب آخر، فإن بايرن ميونخ متمسك باستمرار ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في صيف 2023، وسيحاول جاهدًا الاحتفاظ بخدمات النجم البولندي.

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