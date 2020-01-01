خاص.. رامي شعبان يروي تفاصيل الحادثة التي أنهت مسيرته

ليلة حزينة على الحارس السويدي ذو الأصول المصرية

تحول كبير شهدته مسيرة الحارس السويدي ذو الأصول المصرية رامي شعبان، عندما كان يلعب لأحد الأندية المغمورة ببلاده، قبل الانتقال لصفوف أرسنال.

ظهوره المفاجيء مع أرسنال خلال واحدة من أفضل الحقبات لأرسن فينجر، أثار العديد من التساؤلات حول الطريقة التي وصل لها لشمال لندن عام 2002.

من اللعب لنادي دجورجاردنز السويدي، إلى الحفاظ على نظافة شباكه بديربي لندن وفي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يختفي كما ظهر، اللاعب نفسه يروي ذلك في حوار خاص مع "جول".

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وقال رامي في تصريحاته:"تعرضت لحادث غريب أنهى أحلامي مع أرسنال بالكامل، الأمر كان بمثابة الانفجار في ساقي الأيمن، حيث عانيت من كسر في عظام الساق والشظية وانتهى موسمي وقتها".

وأضاف:"التصادم كان مع أحد لاعبي فريقي ربما مارتن كيوين، دينيس بيركامب كان يحاول رمي الكرة من خلفي، ذهبت لالتقاطها ولعبها على أحد أطراف الملعب، سقطت على الأرض وحاولت ركل الكرة، لكن جاء مارتن لتشتيتها ولكنه ركل ساقي بدلاً منها".

وتابع:"لم أشعر بأي ألم فوري، رأيت مارتن يتجول في الملعب، وبعدها فكرت في نفسي وقلت ما هذا؟ بعد بضع ثواني فقط شعرت بتخدر تام في ساقي ورأيت اللاعبون يركضون تجاهي ووجوههم شاحبة".

واستكمل:"ساقي كانت منفصلة تماماً، أتذكر أن أمي كانت في لندن من أجل الاحتفال بأعياد الميلاد، اتصلت بها من سيارة الإسعاف وقلت لها لقد كسرت ساقي، اعتقدت أنني أمزح لذلك كررتها 10 مرات".

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يذكر أن شعبان انضم لأرسنال في صيف انتقالات عام 2002، بعد رحيل ديفيد سيمان واعتزال بوب ويلسون، حيث انضم السويدي وقتها لمنافسة ينز ليمان على مركز الحارس الأساسي.

وشارك شعبان في العديد من المناسبات المميزة خلال مسيرته، كان أهمها كأس العالم مع السويد، وبعض المواجهات لأرسنال ضد توتنهام وروما قبل إصابته التي لم يلعب بعدها بقميص المدفعجية مرة أخرى.