زيدان يضع الخطة ب لفشل التعاقد مع بوجبا

زيزو مقتنع للغاية..

كشفت صحيفة "آس" أن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يضع إدواردو كامافينجا، لاعب رين، كخطته البديلة حال فشل التعاقد مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

بوجبا يود مغادرة اليونايتد وقد أعلن ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن عقده لا يزال ممتدًا وتزعم الإدارة الإنجليزية أنها لن تسمح للدولي الفرنسي بمغادرة أولد ترافورد في ظل اقتناع كبير من أولي جونار سولشاير بخدماته.

رغم ذلك لم ييأس زيزو في أن يجلب مواطنه إلى سانتياجو برنابيو، غير أن الأمر يظل صعبًا ومعقدًا، وما قد يزيده تعقيدًا الحالة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في عالم كرة القدم.

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لذلك فإن المدرب الفرنسي وضع كامافينجا كخيار ب لتدعيم مركز منتصف الملعب إذا لم ينجح في الظفر ببوجبا، إذ يؤمن زيدان بالقدرات المميزة التي يمتلكها صاحب الـ17 عامًا والتي تؤهله ليكون من الأفضل في العالم في هذا المركز.

زيدان يرى في كامافينجا تجربة مشابهة لتجربة فاران، عندما جلبه إلى مدريد في نفس السن من لينز نظير 10 ملايين يورو، ثم صار واحدًا من أفضل المدافعين في العالم.

"مكاليلي الجديد" كما يُنظر إليه ورغم صغر سنه إلا أنه سيكون مكلفًا للغاية، فسعره المبدئي سيكون 50 مليون يورو، ويفترض أن تكون وساطة زيدان كافية لإقناعه بارتداء قميص الريال في الموسم المقبل.

يذكر أن كامافينجا الذي ينتهي عقده في يونيو 2021 (مما سيقلل سعره) قد خاض هذا الموسم 36 مباراة بمختلف المسابقات رفقة فريقه وسجل هدفًا مع صناعته لهدفين آخرين.