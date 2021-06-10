خاص | بغض النظر عن اهتمام برشلونة، مانشستر سيتي لن يبيع جوندوان

الألماني مستمر في ملعب الاتحاد..

تناولت تقارير صحفية إسبانية اسم نجم مانشستر سيتي إلكاي جوندوان كخيار على طاولة إدارة برشلونة لدعم مركز وسط الملعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولا يزال أمام جوندوان عامين في عقده الحالي مع مانشستر سيتي، وعلى الرغم من إنهاء الموسم كهداف للنادي السماوي، إلا أن شائعات الرحيل قد طاردته بقوة.

الاهتمام الكتالوني بالحصول على توقيع جوندوان يأتي في المقام الأول نتيجة لفشل التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم وبحث المدرب رونالد كومان عن لاعب خط وسط بمواصفات قياسية.

هل يرحل جوندوان عن مانشستر سيتي؟

مصادر جول أكدت أنه لا توجد نية على الإطلاق من قبل إدارة مانشستر سيتي لبيع جوندوان هذا الصيف مهما كانت العروض المقدمة في هذا الشأن.

ومع امتداد عقد جوندوان لعامين آخرين، لا تفكر إدارة مانشستر سيتي في هذه الأثناء بفتح محادثات مع اللاعب الألماني لتمديد هذا العقد أيضًا.

يمكن القول بوضوح أن وضع جوندوان سيبقى على ما هو عليه في ملعب الاتحاد، ولا توجد أي فرص له للانضمام إلى برشلونة.

ماذا قدم جوندوان مع مانشستر سيتي الموسم المنقضي؟

على الرغم من أن جوندوان كان مثار انتقادات حادة في آخر موسمين بسبب كثرة الإصابات، إلا أن الدولي الألماني قدّم موسمًا استثنائيًا للغاية مع كتيبة بيب جوارديولا.

نجح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في أن يحرز 17 هدفًا على مختلف الأصعدة كان من خلالهم الهداف الأول لمانشستر سيتي.

نجح جوندوان في قيادة السيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة على يد تشيلسي بهدف نظيف.

ما هي الخيارات الأخرى لبرشلونة بعد انتهاء أمل ضم جوندوان؟

برشلونة في حاجة ماسة إلى دعم مركز خط الوسط بلاعب من طراز عالمي، وبحسب الصحف فهناك ثلاثة أسماء مرشحة للبرسا في الأيام الأخيرة.

الاسم الأول هو ميكيل مورينو، غير أن ثمنه من المتوقع أن يصل إلى 60 مليون يورو باعتباره أحد أهم لاعبي ريال سوسييداد في السنوات الأخيرة.

الاسمان الآخران هما نجم نابولي فابيان رويز والصاعد في أياكس ريان جرافينبيرش، مع طرح اسم متوسط ميدان ساسوولو مانويل لوكاتيلي أيضًا.

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