ألبا: لويس سواريز أسكت أفواه منتقديه في برشلونة بتحقيق الدوري مع أتلتيكو!

إشادة وهجوم..

لم يخف نجم برشلونة جوردي ألبا عدم رضاه عن رحيل لويس سواريز عن البرسا الموسم الماضي، لكنه سانده وعبّر عن سعادته بإسكاته لجميع المنتقدين.

وكان سواريز قد رحل عن برشلونة بصورة شبه مجانية إلى أتلتيكو مدريد في أعقاب عدم اقتناع المدرب رونالد كومان بقدراته كما أعلن الهولندي للصحف.

في الوقت نفسه كانت طريقة رحيل الأوروجوياني عن كامب نو سيئة للغاية لدرجة أنها أغضبت ليونيل ميسي نفسه، ويبدو أن ألبا كان من ضمن الغاضبين أيضًا.

الدولي الإسباني في حديث لكادينا سير قال "لم يعجبني ذلك، بصرف النظر عن العلاقة الشخصية به أين سنجد مهاجمًا مثله؟".

كما أضاف "يتواجد لاعبون جيدون جدًا ولكن هذا لويس، لقد أعطانا الكثير، في النهاية تقرر ما تقرر وهذا كل شيء".

وواصل ألبا "أنا أتحدث معه، بيننا علاقة صداقة قوية، لقد كان سعيدًا في أتلتيكو مدريد وتمكن من الفوز بالدوري الإسباني وأسكت كل الأفواه المنتقدة".

حكيمي ليس الأول .. أغلى الأظهرة بالعالم في 2021

"لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة له العام الماضي في برشلونة، لكن الفرصة أتيحت له لإسكات الأفواه وهذا ما كان عليه الأمر."

أما بخصوص أن صداقة سواريز بميسي أضرت ببرشلونة، فقال "يقولون الكثير من الفظائع، هناك أشياء صحيحة وأشياء غريبة".

وأتم "كان لويس مع برشلونة مذهلًا، إنه رجل مجتهد للغاية، الأرقام تقول كل شيء، فهو ثالث أكثر هداف أجنبي في تاريخ برشلونة".

الجدير بالذكر أن سواريز قد أحرز مع أتلتيكو مدريد الموسم المنقضي 21 هدفًا على صعيد الليجا، ولم يتفوق عليه أحد من برشلونة سوى ميسي، هداف الليجا بـ30 هدفًا.