جريزمان: تُرسل لميسي بطيخة يحولها إلى كافيار.. ولست سعيدًا في برشلونة!

تصريحات قوية من النجم الفرنسي..

أثنى نجم برشلونة أنطوان جريزمان على زميله ليونيل ميسي، في الوقت الذي كشف فيه عن اللحظات التي لا يشعر خلالها بالسعادة داخل النادي الكتالوني.

ويستعد جريزمان حاليًا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأوروبية بقميص منتخب فرنسا، وقد أجرى حوارًا مطولًا مع جريدة ليكيب تحدث خلالها عن قضايا متنوعة.

أحد تلك القضايا كانت علاقته بليونيل ميسي، التي أكد على قوتها رغم ما يشاع عن أن البرغوث لا يبادله ذلك، فيما أكد أن الجلوس على دكة البدلاء هي أسوأ لحظاته مع البرسا.

ماذا قال جريزمان عن علاقته بميسي؟

وعن ميسي، قال جريزمان "العلاقة بيننا جيدة، نتعايش جيدًا، نرسل الرسائل إلى بعضنا البعض ونتواصل كثيرًا في التدريبات".

كما أضاف "من الواضح أنه من السهل العمل معه على أرض الملعب، إذا أرسلت له بطيخة سيحوّلها إلى كافيار، لا توجد ضغوطات لتمرير الكرة إليه مثلًا".

وتابع الدولي الفرنسي "هذا العام، كان الأمر معقدًا بعض الشيء لأن لدينا الكثير من الإصابات ولعبنا بطريقة لم يكن فيه الجميع بالضرورة في أفضل مركز لهم".

ماذا قال جريزمان عن فترته في برشلونة؟

وبسؤاله حول إذا ما كان لا يشعر بالسعادة في برشلونة، فأجاب "نعم، شعرت بذلك أحيانًا، مثلًا عندما تخسر الدوري، أشعر بالحزن".

وواصل "في بداية الموسم عندما كنت على دكة البدلاء ولم أشعر أنني مهم للفريق، فأنا معتاد على لعب كل المباريات، وعندما أيضًا أتواجد على دكة البدلاء بالمباريات الكبيرة مثل مباراة ريال مدريد".

واختتم في هذا الصدد "من دواعي سروري أن أرى زملائي يستعدون للإحماء وأكون معهم، في النهاية هذا قرار المدرب وعليك احترامه والقيام بكل ما يمكن لتغيير رأيه".

ماذا قال جريزمان عن مشاركته في يورو 2020؟

أما عن المشاركة برفقة المنتخب الفرنسي في اليورو، فطمأن جريزمان جمع مشجعي الديوك على حالته معتبرًا أنه قد يكون في أفضل فتراته.

جريزمان قال "أنا في حالة جيدة، حتى لو كان هناك القليل من التعب المرتبط بالتحضير، إذا لم ألعب كثيرًا في بداية الموسم، أعتقد أنني انتهيت بقوة في الأشهر الأخيرة".

وأتم "وصلت متعبًا أقل بكثير من عامي 2018 و 2016، أنا سعيد وقمت بتحضير صغير جيد، من الناحية الجسدية أنا أفضل حالًا من السنوات الماضية".

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