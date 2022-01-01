أخبار الانتقالات| بايرن ميونخ يصدم مانشستر يونايتد ومطاردة إنجليزية لتوريس

أثار المدافع البرازيلي داني ألفيش الجدل حول مستقبل زميله السابق باولو ديبالا، وتسبب في تحمس جماهير برشلونة تجاه مقابلتهما معًا.

ولعب ألفيش بجوار ديبالا في يوفنتوس، لتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، لا تزال قائمة حتى وقتنا هذا مع عودة المدافع المخضرم إلى برشلونة.

ومع انتهاء عقد ديبالا مع السيدة العجوز في 30 يونيو المقبل وعدم تجديده، يظهر النادي الكتالوني كأحد أهم الوجهات المحتملة له.

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