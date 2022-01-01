أخبار الانتقالات| بايرن ميونخ يصدم مانشستر يونايتد ومطاردة إنجليزية لتوريس

باريس ينقض على برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، أن باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع نجم برشلونة الغاضب من تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.
وبعد أن نجح النادي الباريسي في خطف توقيع ليونيل ميسي الصيف الماضي قادماً من برشلونة، يتجه حالياً لخطف النجم الهولندي فرينكي دي يونج.
بايرن يصدم مانشستر يونايتد
كشفت مصادر صحفية لموقع "جول" عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع سيباستيان هالير مهاجم نادي أياكس الهولندي.
ويأتي ذلك بعد المستويات المبهرة من النجم الإيفواري، مما جعل المدرب يوليان ناجلسمان يريد ضمه تحسبًا لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وهو ما قد يثير قلق مانشستر يونايتد ومدربه إريك تين هاج، حيث كان يتطلع هو الآخر للتعاقد مع اللاعب في الصيف.
بيانيتش لن ينضم لإنتر
أكد الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" أن نادي إنتر لا يريد التعاقد مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش الموسم القادم.
وهو ما يعني أن اللاعب سيعود إلى برشلونة بعد نهاية إعارته إلى بشكتاش، لينتظر بعدها قيام المدرب تشافي هيرنانديز بتحديد مصيره.
اهتمام نيوكاسل بنجم توتنهام
أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد يريد التعاقد مع بيير هويبيرج لاعب وسط توتنهام في الصيف.
وأوضحت أن المدرب إيدي هاو يعتبر من أشد المعجبين بلاعب الوسط الدنماركي، ويطمح في ضمه بصفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه استرليني وفقًا لتقييم نيوكاسل.
إشارة ألفيش
أثار المدافع البرازيلي داني ألفيش الجدل حول مستقبل زميله السابق باولو ديبالا، وتسبب في تحمس جماهير برشلونة تجاه مقابلتهما معًا.
ولعب ألفيش بجوار ديبالا في يوفنتوس، لتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، لا تزال قائمة حتى وقتنا هذا مع عودة المدافع المخضرم إلى برشلونة.
ومع انتهاء عقد ديبالا مع السيدة العجوز في 30 يونيو المقبل وعدم تجديده، يظهر النادي الكتالوني كأحد أهم الوجهات المحتملة له.
بقاء دي بيك
كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن نية المدرب إريك تين هاج في منح الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد المعار إلى إيفرتون.
وهو ما يغلق الباب أمام جميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الذي سبق له أن لعب مع تين هاج خلال فترة تواجدهما في أياكس أمستردام.
ثنائي مانشستر يريدان توريس
كشفت تقارير إنجليزية عن اهتمام كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالتعاقد مع باو توريس مدافع نادي فياريال الإسباني.
وأوضحت أن اللاعب يمكنه الرحيل عن فريقه مقابل مبلغ يصل إلى 55 إلى 60 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
بايرن يحمي صفقة مزراوي
يحاول نادي بايرن ميونخ الألماني، حماية صفقة التعاقد مع نصير مزراوي ظهير نادي أياكس أمستردام الهولندي.
وقال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن بايرن يعمل على وضع التفاصيل النهائية لضم اللاعب في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء عقده مع أياكس.
ويطمح النادي الألماني في الحصول على توقيع اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، قبل دخول الأندية الأخرى لمحاولة خطف الصفقة.