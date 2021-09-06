فالفيردي وسيبايوس.. الأضرار الجانبية لوصول كامافينجا إلى ريال مدريد

وصول كامافينجا إلى ريال مدريد قد يؤثر على عدد من نجوم الفريق الحاليين.

جاء وصول لاعب الوسط إدواردو كامافينجا إلى نادي ريال مدريد الإسباني قادمًا من رين الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ليمنح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرنجي" مجموعة واسعة من الاحتمالات في وسط الميدان.

المدرب الإيطالي يدرك إيجابيات وسلبيات وصول كامافينجا إلى ريال مدريد، حيث أصبح يمتلك لاعبًا شابًا يتمتع بلياقة بدنية رائعة، بالإضافة إلى هامش تطور تكتيكي كبير، ورغم أنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن إلا أنه من المنتظر أن يخلق قفزة نوعية في جودة الوسط.

كامافينجا يعد واحدًا من أبرز لاعبي الوسط الشباب في أوروبا، كما مثل منتخب فرنسا في عدة مباريات، ولذلك فإن جودته وإمكانياته معروفة للجميع، إلا أن هناك مخاوف تنتاب بعض لاعبي ريال مدريد بعد وصول الفرنسي الشاب.

صحيفة "as" الإسبانية تطرقت إلى المخاوف التي تحيط ببعض لاعبي ريال مدريد الحاليين، حيث أشارت إلى احتمالية وجود "أضرار جانبية" وضحايا لتعاقد النادي الملكي مع كامافينجا.

أكثر لاعب سيخاف على مكانته مع ريال مدريد هو الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، الذي جدد عقده مؤخرًا حتى صيف 2027.

فالفيردي استغل إصابة توني كروس قبل انطلاق الموسم ليصبح لاعبًا أساسيًا إلى جانب البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط، بعد فترة انزعاجات عضلية أبعدته معظم فترات الموسم الماضي، لكن وصول كامافينجا سيزيد من الضغط على لاعب منتخب أوروجواي.

كامافينجا يمكنه اللعب في أي مركز في وسط الملعب، لكن مركز فالفيردي هو حيث يؤدي بأفضل صورة ممكنة، ورغم رغبة البعض في رؤيته يصبح بديلًا محتملًا للبرازيلي كاسيميرو، إلا أن الفرنسي لا يؤدي بأفضل صورة في ذلك المركز.

وصول كامافينجا لن يؤثر فقط على وضع فالفيردي، حيث سيتضرر لاعبون آخرون مثل إيسكو وداني سيبايوس.

إيسكو، بعدما كان وضع قدمًا ونصف خارج ريال مدريد، أصبح لاعبًا أساسيًا في آخر مباراتين رسميتين، ومع تأثره بتحول ماركو أسينسيو إلى دوره الجديد كلاعب وسط، جاء وصول كامافينجا ليزيد من المتاعب التي ستواجهه.

أمام سيبايوس، الذي سيغيب شهرين بسبب الإصابة، سيكون عليه البدء في ظروف غير متكافئة، فبعد عامين خرج فيهما على سبيل الإعارة إلى آرسنال الآن، جاء الوقت الذي سيغيب فيه بداعي الإصابة ووصول كامافينجا سيُعقد موقفه أكثر مع ريال مدريد.

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