حيلة مبتكرة من ليفربول لإقناع صلاح بالتجديد !

هل يوافق الدولي المصري على هذه الشروط؟

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، وضع خطة من أجل تجديد عقد مهاجمه المصري محمد صلاح دون حدوث أي مشاكل.

عقد صلاح الحالي ينتهي في 2023، والمحادثات مستمرة من أجل إقناع اللاعب بالتجديد لتجنب سيناريو محتمل برحيله.

الوضع الحالي يشير إلى ترحيب كل الأطراف ببقاء صاحب الـ29 سنة، لكن يجب على ليفربول إيجاد الصيغة المناسبة لحدوث ذلك.

كيف يخطط ليفربول لبقاء صلاح؟

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن النادي الإنجليزي يريد جعل صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في فريق المدرب يورجن كلوب.

ومع ذلك لا يرغب الريدز في حدوث مشاكل في غرفة خلع الملابس، بسبب الإخلال المتوقع في فاتورة أجور اللاعبين، في حالة تجديد عقد صلاح براتب أسبوعي ضخم.

وهو ما دفع النادي في التفكير بمنح اللاعب مقدم عقد كبير ومكافأة توقيع، من أجل إقناعه بالاستمرار وربط مستقبله بملعب أنفيلد لفترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن كل الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول رغبة صلاح في زيادة راتبه الأسبوعي من 220 ألف جنيه استرليني إلى 500 ألف استرليني غير صحيحة.

ومع ذلك أشارت إلى أن العقد الجديد للدولي المصري سيشهد زيادة ملحوظة عن عقده الحالي ليكون الأعلى في ليفربول.

ماذا قدم صلاح هذا الموسم؟

النجم المصري ربما يعيش الفترة الأفضل في مسيرته الآن، حيث ظهر اسمه مؤخرًا كأحد أقوى المرشحين للكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 2021.

صلاح سجل 15 هدفًا في كل البطولات مع ليفربول هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف هاتريك في الفوز الأخير على مانشستر يونايتد 5/0 يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

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