خاص | حارس ليفربول يكشف سر المستوى المبهر لصلاح

يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم

كشف أدريان حارس نادي ليفربول الإنجليزي، عن أهم المميزات التي جعلت زميله محمد صلاح أحد أبرز النجوم في العالم.

صلاح يعيش اللحظات الأفضل في مسيرته بالوقت الحالي، حيث سجل 15 هدفًا بجميع المسابقات، ونجح في هز الشباك في آخر 10 مباريات.

اللحظة الأفضل في مشوار صلاح هذا الموسم، كانت بتسجيله هاتريك في الفوز على مانشستر يونايتد 5/0 يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

ماذا قال أدريان عن صلاح؟

الحارس الإسباني أجرى مقابلة حصرية مع موقع جول، ليقدم نظرة ثاقبة على عقلية صلاح وأخلاقياته.

وقال أدريان:"لا أعرف كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي وكيف يعملان يوميًا لكني أعرف صلاح جيدًا لأنني أتدرب معه".

وأضاف:"هو يعمل بجد ولا يحصل على عطلة أبدًا، هو دائمًا إما يتدرب أو يتعافى بعد كل مباراة بساعات قليلة تراه يحاول التعافي ويستعد للمباراة التالية".

وتابع:"هو يتدرب بشكل لا يصدق واللحظة التي يتمتع بها الآن ليست حظًا أو صدفة، لأنه يقوم بعمل رائع من ناحية التهديف والتمرير والسرعة والمراوغة، يجعله أحد أفضل اللاعبين في العالم".

واستكمل:"هو يستحق ما يمر به الآن ونحن سعداء جدًا من أجله، هو من أكثر الناس تواضعًا في غرفة الملابس، ومن الرائع تواجده معنا، ونحن دائمًا نحاول دفع الآخرين كفريق، فهو أيضًا يحتاج لمن يقف خلفه".

وعندما سئل هل صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم أجاب أدريان:"نعم بالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين".

كيف تحدث عن النتيجة التاريخية أمام مانشستر يونايتد؟

حارس ليفربول قال عن الخماسية في الشياطين الحمر:"هل يمكنك تخيل ما حدث؟ نتيجة كانت تاريخية بكل تأكيد لكن أداء الفريق كان مذهلًا، وكانت مباراة مناسبة لإظهار أعلى مستوى ممكن لليفربول".

وأضاف:"الفوز كان عظيمًا ويعطينا الإلهام لمواصلة الظهور بنفس المستوى، ربما قبل عامين كان علينا نفس الشعور، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه والعديد من المباريات".

وعن التشابهات بين الموسم الحالي وموسم 2019/2020 بالنسبة لليفربول:"نعم، أتمنى ذلك، الموسم الماضي كان فرصة للتعلم ولم يكن الأفضل لنا وواجهنا العديد من الظروف الصعبة".

واستكمل:"الموسم الذي أتيت فيه 2019/2020 كان الشعور رائعًا منذ البداية، وكانت هناك حالة من التعطش للفوز بالألقاب والقتال على كل المسابقات، البداية جيدة الآن أيضًا ونحن في حالة مميزة ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين مثل صلاح".

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