صلاح ليس ضمن الثلاثة الأوائل .. تسريب القائمة النهائية للكرة الذهبية!

تم إغلاق التصويت الخاص بجائزة الكرة الذهبية 2021 يوم الإثنين الماضي، ويترقب الجميع الفائز الجديد بالجائزة، وسط تسريبات تكشف الفائز في العام الحالي.

الكرة الذهبية غابت عن الأضواء في عام 2020، بعد أن قررت مجلة فرانس فوتبول حجبها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشهد عام 2021 منافسة شرسة على الكرة الذهبية، مع تألق واضح من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

النتيجة الآن معروفة بالفعل لأن التصويت قد أُغلق، لكن علينا الانتظار حتى 29 نوفمبر حتى نعرف ما إذا كان ذلك التسريب صحيحًا.

من الفائز بالكرة الذهبية 2021 حسب التسريب؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت صورة مسربة لنتيجة التصويت على جائزة الكرة الذهبية، وكشف أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني هو صاحب المركز الأول، بعدما حصد 627 صوتًا.

وخلف ليفاندوفسكي يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، ويحتل كريم بنزيما المركز الثالث.

المصري محمد صلاح يأتي رابعًا، فيما يحتل كريستيانو رونالدو المركز التاسع، وكيليان مبابي سادسًا، وإرلينج هالاند ثامنًا.

ما هو ترتيب العشرة الأوائل حسب التسريب؟

ويأتي الترتيب الخاص بالعشرة الأوائل في نسخة 2021 من الكرة الذهبية حسب التسريب كما يلي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

2- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

3- كريم بنزيما (ريال مدريد).

4- محمد صلاح (ليفربول).

5- جورجينيو (تشيلسي).

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

7- نجولو كانتي (تشيلسي).

8- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

9- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

10- كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي).

ليس التسريب الأول!

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريب التصويت الخاص بالكرة الذهبية، حيث سبق أن حدث أمر مشابه في عام 2018 عندما فاز لوكا مودريتش بالجائزة.

وتم في ذلك العام تسريب قائمة بجميع المراكز وكان مودريتش في صدارتها، وفاز بها الكرواتي في نهاية المطاف.

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