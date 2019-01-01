حمى ميرتينز تضيف مشكلة جديدة لنابولي

ميرتينز يزيد أوجاع نابولي

غاب درايس ميرتينز عن تدريبات نادي نابولي اليوم بسبب إصابته بالحمى، ما جعله غير قادر على المشاركة مع المجموعة في التدريبات الجماعية.

ويستعد نادي الجنوب الإيطالي لمواجهة أودينيزي خارج ملعبه مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويعيش نابولي أيامًا صعبة، حيث لم ينتصر في أي مباراة محلية أو أوروبية منذ 9 مباريات، وهو رقم سلبي عاد بالفريق إلى المركز الثامن على سلم ترتيب السيري آ.

ووسط مشكلة الأداء والنتائج واحتمالية إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي بعد صدامه مع الإدارة برئاسة دي لاورينتس، زاد داريس ميرتنيز من أوجاع نابولي.

ومن المرجح أن ينضم ميرتينز إلى قائمة غيابات نابولي قبل مواجهة أودينيزي وقبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام جينك الثلاثاء المقبل.

وفي حال خسر نابولي هاتين المباراتين فإنه من المرجح أن تزداد احتماليات إقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق.

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يذكر أن الأزمة بين أنشيلوتي ودي لاورينتس قد وصلت إلى ذروتها عقب رفض المدرب الإيطالي الانصياع لأمر الرئيس بدخول اللاعبين في معسكر مغلق بعد التعادل أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.