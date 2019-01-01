حفل غداء يجمع توتي بمن سيلعب دوره

توتي يلتقي كاستليتو؛ الممثل الذي سيلعب دوره في مسلسل تلفزيوني

اجتمع فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما وكرة القدم الإيطالية بالممثل الإيطالي بيترو كاستليتو الذي سيلعب دوره في مسلسل تلفزيوني يتم تصويره في الوقت الحالي.

وأعلنت إحدى شركات الإنتاج الخاصة في إيطاليا منذ أسابيع عن تجسيد قصة حياة أسطورة نادي روما وملك العاصمة الإيطالية فرانشيسكو توتي من خلال مسلسل تلفزيوني.

وكان توتي قد اعتزل كرة القدم في شهر مايو من العام عام 2017، وذلك بعد مسيرة تاريخية استمرت نحو 25 عامًا بالقميص ذاته.

ووقع الاختيار من قبل الشركة المنتجة للمسلسل على الممثل الإيطالي بييترو كاستيليتو لتجسيد شخصية فرانشيسكو توتي خلال العمل.

وفي أول لقاء بينهما، اجتمع توتي مع كاستليتو في مطعم لافيليتا الشهير مساء اليوم، وتبادلا الحديث حول مسيرته التي يستعد الرجل لتجسيدها والتقطا مجموعة من الصور رفقة بعضهما.

وتروي قصة المسلسل الذي ستقوم شبكة سكاي إيطاليا بعرضه خلال الفترة المقبلة قصة حياة أسطورة نادي روما وكرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي بداية من 1975 وحتى العام 2007.

توتي يعود للملاعب من جديد

يذكر أن فرانشيسكو توتي قد حصل مع المنتخب الإيطالي على كأس العالم 2006، كما توج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع نادي روما في 2001.