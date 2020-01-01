حارس ريال مدريد السابق: الرئيس الراحل صاحب الفضل في مسيرتي

حارس ريال مدريد السابق بودو إليجنر يشيد بعمل رئيس النادي الراحل لورينزو سانز

قال بودو إليجنر حارس مرمى ريال مدريد السابق إن رئيس النادي الملكي الراحل لورينزو سانز هو صاحب الفضل في ارتدائه لقميص الميرينجي.

وكان لورينزو سانز أحد أهم رؤساء ريال مدريد في تاريخه وصاحب الخطوة الأولى نحو تكوين الجالاكتيكوس قد رحل عن عالمنا منذ أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

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وشهدت الساعات الماضية عددًا من الرسائل المؤثرة من لاعبي ريال مدريد ونجوم الرياضة من أجل نعي الرئيس الراحل، كان أبرزهم إيكر كاسياس.

وحول ذلك، قال بودو إليجنر الحارس السابق لريال مدريد إن انضمامه إلى الفريق الملكي كان بفضل النظرة الثاقبة للراحل لورينزو سانز.

وأضاف: "كان لورنزو سانز شخصًا مهمًا جدًا في مسيرتي. لقد أحضرني إلى ريال مدريد عام 1996. بدونه ربما لم يكن هذا ليحدث، لقد كان رجلًا شجاعًا واتخذ العديد من القرارات الشجاعة"

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وتابع: "يجب أن تكون شجاعًا إذا وقعت حارس مرمى جديد من مقاطعة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن لديك بالفعل أسطورة مثل باكو بويو في فريقك"

وأردف: "لقد بنى فريقًا جديدًا تمامًا قبل ذلك الموسم، لأن النادي لم يكن يقدم شيئًا كبيرًا في أوروبا وفي إسبانيا في السنوات السابقة لهذه الحقبة"

وأكمل: "إلى جانبي وقع مع لاعبين كبار مثل روبرتو كارلوس، وبانوتشي، وسيدورف، وشوكر ومياتوفيتش. وأحضر فابيو كابيلو وهو مدرب يمتلك شخصية قوية"

يذكر أن لورينزو سانز يعد ثاني حالة وفاة في الرياضة الإسبانية بفيروس كورونا، حيث توفي المدرب الإسباني فرانسيسكو جارسيا منذ حوالي أسبوع، عن عمر ناهز 21 عامًا بسبب إصابته بالفيروس، وكان مصابًا بسرطان الدم قبلها.