راموس يكشف عن تبرع جديد ويوضح تفاصيل برنامج ريال مدريد لنجومه

سيرخيو راموس نجم ريال مدريد يعلن عن تفاصيل البرنامج الذي وضعه النادي الملكي لنجومه خلال فترة العزل الصحي كما كشف عن تبرع جديد.

كشف النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد دفاع ريال مدريد عن تبرع نجوم النادي الملكي لصالح اليونيسيف من أجل كارثة فيروس كورونا التي يواجهها العالم حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس ونقلتها على لسانه صحيفة "ماركا"، وكشف خلالها عن البرنامج الذي وضعه ريال مدريد لنجومه خلال فترة العزل الصحي.

وقال راموس: "أنا أحد سفراء اليونيسيف، ومن خلالهم حاولنا أن نقدم المساعدة من خلالهم، هم هناك ملتزمون بتقديم المساعدات الطبية للمستشفيات".

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وأضاف: "قمنا في ريال مدريد بمساهمة هامة للغاية بالمشاركة مع زملائي في الفريق والنادي، الجميع قدم المساعدة والأدوات ستصل للمستشفيات يوم الجمعة".

وأكمل: "النادي يتعامل مع فيروس كورونا بجدية كبيرة للغاية منذ اليوم الأول وقام بإرسال الجميع للمنازل من أجل إجراء العزل الطبي اللازم".

وأردف: "النادي بعد ذلك منحنا بعض التدريبات ونحن في المنزل وأسلوب تغذية مختلف وطرق معينة لقضاء وقت الراحة في منازلنا".

جدير بالذكر أن التبرع لا يعد الأول من قبل ريال مدريد حيث قدم النادي تبرعات سابقة خلال الأزمة كان آخرها بالأمس بحسب ما أعلن فلورنتينو بيريز.