مدرب إسباني شاب - أول حالة وفاة في كرة القدم بسبب فيروس كورونا

فرانسيسكو جارسيا يرحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا وسرطان الدم

شهد عالم كرة القدم أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حيث توفي المدرب الإسباني فرانسيسكو جارسيا عن عمر ناهز 21 عامًا بسبب إصابته بالفيروس.

وكان جارسيا مدرب فريق الشباب بنادي أتلتيكو بورتادا ألتا والذي يقع في مدينة ملقة قد عانى من ظروف صحية متدهورة في الفترة الأخيرة.

وعانى جارسيا من سرطان الدم "اللوكيميا" مما تسبب في تأثره بشكل أكبر من المعتاد بالفيروس الجديد، مما أدى إلى وفاته بعد إصابته بفترة قصيرة.

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وقال خبراء الصحة إنه في حالة لم يكن المدرب الإسباني الشاب مصابًا بالسرطان لكان من الممكن أن ينجو من هذا التدهور الذي سببه فيروس كورونا.

وجاء في بيان للنادي: "نريد أن نعرب عن خالص تعازينا للأسرة والأصدقاء المقربين لمدربنا فرانسيسكو جارسيا الذي رحل عن عالمنا للأسف"

وأضاف البيان: "كيف سنواصل المسيرة؟ نحن لا نعرف كيف سنفعل ذلك، ولكننا بالتأكيد سنفعله من أجلك، لن ننساك، ارقد في سلام إلى الأبد"

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يذكر أن فيروس كورونا قد تفشى في قارة أوروبا وفي إسبانيا وإيطاليا تحديدًا، ليذهب بأرواح المئات ويعطل كافة الأنشطة الرياضية في البلدين.