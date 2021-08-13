فيديو| حادث مروع لمدافع أولمبيا وناديه يعلن آخر تطورات حالته

حالة سالازار مستقرة رغم الإصابات الخطيرة التي يعاني منها.

ما زال فيكتور سالازار، مدافع نادي أولمبيا الباراجوياني، تحت الملاحظة بعد الحادث الخطير الذي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع فلامنجو البرازيلي.

اللاعب، 28 سنة، عاني من كسور في وجهه لكن ناديه أكد استقرار حالته.

ماذا حدث لسالازار؟

تعرض فيكتور لحادث خطير في الدقيقة 22 من المباراة التي تجمع بين أولمبيا وفلامنجو في ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس.

يد جيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو ارتطمت بوجه سالازار، دون قصد، خلال كرة مشتركة بينهما؛ ليسقط مدافع أولمبيا على الأرض وسط قلق كبير من زملائه ولاعبي فلامنجو.

#Libertadores Duro golpe para Olimpia tras caer ante Flamengo (1-4).



Víctor Salazar, jugador del Decano, fue hospitalizado por traumatismo de cráneo. #ABCTVPy - https://t.co/M0oxvTXRgx#Ensiestados pic.twitter.com/rbJ9upaAl9 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 12, 2021

اللاعب غادر الملعب في عربة إسعاف إلى المستشفى التي مكث فيها ليلة الأربعاء.

وانتهى اللقاء بخسارة زملاء سالازار 1-4.

ما وضع سالازار الحالي؟

طبيب فريق أولمبيا تحدث لـ D10 عن آخر مستجدات إصابة المدافع الأرجنتيني وقال: "سالازار وضعه مستقر. كان مصدومًا لكنه أفضل".

وواصل الطبيب "لديه كسر مداري في محجر العين لكنه لا يحتاج لتدخل جراحي، كما أن لديه كسر في أنفه".

وأكد الطبيب أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر.

اقرأ أيضًا:

مهاجم أياكس الشاب يفارق الحياة في حادث مروري

فيديو | مقتل 5 لاعبين في انفجار لحافلة فريق في الصومال

حادث سيارة حولهما لأسطورة .. قصة الثنائي الخالد للكرة الإيطالية