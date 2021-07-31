مهاجم أياكس الشاب يفارق الحياة في حادث مروري

حادثة مروعة خارج الملاعب

حادثة مروعة أعلن عنها المتحدث الرسمي لنادي أياكس أمستردام، بوفاة اللاعب الشاب نوح جيسر في حادث سيارة.

الحادثة المروعة أسفرت عن مغادرة صاحب الـ16 سنة للحياة، كما أن شقيق اللاعب البالغ من العمر 18 سنة لم ينج من الحادث.

كيف وقعت الحادثة؟

تقارير هولندية أفادت أن الحادث المروري وقع مساء الجمعة بأحد الطرق في مدينة إيجسيلشتاين وأدت إلى وفاة الشقيقين.

السيارة التي كان يقودها جيسر اصطدمت بالجانب الخطأ من الطريق لتصطدم بعدها وجهًا لوجه بسيارة أخرى.

وبحسب الشرطة فإن الضحيتين عمرهما 16 و18 سنة، وكلاهما من نفس العائلة ولم يتم الإدلاء بأي تصريحات حول هويتهما.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

وأوضحت السلطات أن سائق الشاحنة المتواجد في الحادثة تم نقله إلى المستشفى لكنه الآن بصحة جيدة.

من هو نوح جيسر؟

يعتبر نوح من مواهب أياكس أمستردام، حيث يلعب للفريق منذ صيف 2018، بعد أن جاء من نادي الهواة ألفينس بويس.

نادي فينورد حاول الحصول على خدمات النجم الراحل، ولكن أياكس فاز بالسباق في النهاية، ولكن لسوء الحظ أن اللاعب مسيرته انتهت مبكرًا.

وكان ينظر إلى صاحب الـ16 سنة كمهاجم سريع لديه موهبة مميزة، وكان من الممكن أن يلعب بفريق أياكس تحت 17 سنة الموسم القادم.

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