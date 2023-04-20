وصل الأمر إلى "جُنحة"! .. اتهام جديد لكريستيانو رونالدو في السعودية

زهيرة عادل
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Cristiano-Ronaldo-Al-NassrGetty
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أول ديربي لرونالدو في السعودية، لم يمر مرور الكرام، بل وأصبح مأزقًا يعيشه الدون..

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لم تكن الحركة المشينة من قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، هي الأمر الجدلي الوحيد في ديربي الرياض أمام الهلال، إنما كذلك لقطته مع الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الزعيم.

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الدون خسر أول ديربي له في دوري روشن السعودي أمام الزعيم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25، ليبتعد خطوة جديدة عن اللقب.

وأثناء مجريات المباراة، ظهر رونالدو في لقطة أشبه بالمصارعين رفقة كوييار، دفعت الحكم لإشهار الكارت الأصفر له، بينما أكد بعض خبرات التحكيم أنه كان يستحق الكارت الأحمر.

ووصفت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد ما قام به البرتغالي بالجُنحة، متعجبة من تصرفه، لكن الخبير القانوني الرياضي أحمد الأمير من خلطها بين القانون الرياضي والقانون الجنائي والتجاري، التي هم مختصة به.

وأكد الأمير أنه كان المفترض أن يحتسب الحكم الخطأ على كوييار أولًا قبل رونالدو، بداعي أنه هو المتحرك لمسار الدون وليس العكس.

يذكر أن خسارة الديربي جمدت رصيد العالمي عند 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بثلاث نقاط، بينما لم يخض العميد مباراة هذه الجولة بعد، فيما يحل الهلال رابعًا بـ49 نقطة، وخاض مباراتين أكثر من كافة منافسيه.

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