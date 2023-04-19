فضيحة عالمية .. دعوات لطرد كريستيانو رونالدو من السعودية!

ما قام به كريستيانو رونالدو أمام الجماهير خرق صارخ لأعراف المجتمعات العربية والإسلامية!

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انقلب الحال رأسًا على عقب سريعًا بين الجمهور السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، فبعد الترحيب، أتى دور الهجوم عليه، بل وصل الأمر للمطالبة بطرده من البلاد!

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الدون شارك أمس الثلاثاء، في خسارة العالمي أمام الهلال في ديربي الرياض بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة وأثناء خروج البرتغالي من الملعب، هتف جمهور الزعيم باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليرد رونالدو بحركة غير أخلاقية مسيئة للجماهير.

أمام هذا التصرف، جاء وسم "طرد المسيء للجماهير" ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في السعودية خلال الساعات الماضية، بجانب وسم "الحركة القذرة"، حملا غضب جماهير مختلف الأندية الجم من تصرف قائد العالمي.

أحدهم علق: "إذا عدت بدون عقوبة ستكون فضيحة عالمية"، وكتب آخر: "يجب إبعاد هذا المسيء، شعبنا خط أحمر"، فيما كتب ثالث: "هل لجنة الانضباط لديها الجرأة ويتم شطبه أم أن على رأسه ريشة؟، هذه الأفعال تسيء لدورينا ولشبابنا"، بجانب "في هذا الشهر الفضيل وفي العشر الأواخر رونالدو الذي يتابعه الصغير قبل الكبير، حركة غير أخلاقية، ننتظر القرار الذي نتوقعه منكم ونعلم حرصكم على سمعة الكرة السعودية، وقبل ذلك حرمة الشهر والأيام الفضيلة والأخلاق التي تقوم عليها الأمم".

جدير بالذكر أن رونالدو واصل سقوطه أمام كبار السعودية بهزيمة الأمس، فقبلها كان قد هُزم أمام الاتحاد مرتين في دوري روشن وكأس السوبر المحلي.

Shahid