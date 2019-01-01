جون تيري يدافع عن مورينيو ضد فشل صلاح ودي بروينه مع تشيلسي

تيري يفسر سبب فشل صلاح ودي بروينه ولوكاكو مع تشيلسي

دافع جون تيري، لاعب تشيلسي الأسبق عن مدربه السابق جوزيه مورينيو، ضد الاتهامات الموجه إليه حول إهماله لبعض اللاعبين الكبار مع البلوز.

وشهدت فترة مورينيو مع تشيلسي، وجود عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص للمشاركة مما جعلهم يغادروا الفريق، وعلى رأسهم محمد صلاح وكيفين دي بروينه وروميلو لوكاكو.

وقال تيري في تصريحات إذاعية: "في تشيلسي كنت أرى لاعبين مثل صلاح ودي بروينه لا يستطيعون حجز مكاناً لنفسهم في التشكيلة الأساسية".

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وواصل: "الآن هم بالفعل نجوماً، ولكن وقتها كانوا صغاراً في السن مورينيو لم يكن لديه الوقت لوضعهم في التشكيلة، نحن كنا نبحث عن الفوز كل أسبوع".

وتابع: "إذا كان مستواك أقل من اللاعبين الأساسين للفريق الذين يسجلون 20 هدفاً بالموسم سيكون من الصعب أن تشارك".

وانضم صلاح إلى تشيلسي في 2014، وشارك في 10 مباريات، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا ومنه إلى روما.

وفي مطلع الموسم قبل الماضي، انضم صلاح إلى ليفربول ليبدأ رحلة التألق في الملاعب الإنجليزية محققاً جائزة الحذاء الذهبي لموسمين متتاليين.