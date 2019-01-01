جوارديولا يرحب بمورينيو ويدافع عن سيلفا

قمة مرتقبة بين سيتي وتشيلسي

رحب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعودة جوزيه مورينيو للتدريب من جديد، وأشاد بمدرب خصمه المقبل تشيلسي فرانك لامبارد.

مورينيو وجوارديولا ارتبطا بعلاقة متوترة على مدار السنوات بسبب التنافس الكبير بين الفرق التي دربها الثنائي في إسبانيا وإنجلترا.

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وقال بيب في مؤتمر مباراة تشيلسي: "مرحباً بعودة مورينيو، أنتم تعرفوه أكثر مني، عاش سنوات عدة مع أكثر من فريق، سيقوم بعمل مميز أنا واثق".

وأكمل: "رحيل بوتشيتينو هو المفاجأة لي بعد العمل الذي قام به، ولكن دائماً المدرب هو الذي يتحمل المسؤولية، لا يمكن فعل أو قول شيء".

وتحول الكتالوني بالحديث إلى لامبارد: "ديربي كان بالنسبة له مثل برشلونة ب لي؟ ربما، هناك تشابه ولكن لايزال الوقت مبكراً للحكم، أنا أكبر وهو يملك المستقبل بيديه".

وواصل: "من خبرتي، الخبرة لا تصنع الفارق كثيراً، المعرفة بالنادي مهمة، ولامبارد يعرف كل تفصيلة في تشيلسي، عندما أتيت أنا هنا لم يكن الجميع يثق بي".

واستمر: "نفس الوضع ربما عاشه في ديربي، ثم الانتصارات تصنع الثقة، ولكن في الفرق الكبرى مثل تشيلسي وبرشلونة هناك نجوم، وهذا يسهل الأمر".

وحول عقوبة برناردو سيلفا: "عقوبة ليست صحيحة، تم اتهامه بشيء لم يقم به، الأمر الأقل أهمية أننا سنفتقده، سيكون حذراً مستقبلاً، إذا كان الأمر سيساعد في حل المشكلة، لا بأس، وهو يتقبلها".

وعن صراع القمة: "قبل أسابيع كان فريقان فقط، والآن أربعة، ولا تعلم، ربما ستة بعد أيام، نحن لانزال في نوفمبر".

وتحدث جوارديولا عن مشكلة ستيرلينج وجوميز الأخيرة: "تحدثت معه وهو في حالة طيبة، وأكد لي أن جوميز شخص مميز ويتمتعان بعلاقة جيدة".

وختم المدير الفني بتوضيح أحوال الإصابات في صفوف الفريق: "ساني ولابورت سيغيبان لشهرين أو ثلاثة، أما إيدرسون فعاد للتدرب دون ألم في الأيام الماضية".

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ويحتل سيتي حالياً الترتيب الرابع في ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة عن خصمه المقبل تشيلسي.