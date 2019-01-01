جوندوان يثير الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي

لاعب الوسط الألماني يفضل الحصول على مهلة قبل ربط مستقبله لفترة طويلة مع النادي الإنجليزي

أثار لاعب الوسط الألماني لكاي جوندوان الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي، مؤكداً أنه لا يتعجل التوقيع على عقد جديد.

جوندوان دخل التشكيل الأساسي للمدرب بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة، بعد انخفاض معدل إصاباته التي أعاقته طوال مسيرته.

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صاحب الـ28 عاماً يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده مع سيتي، ويبدو أنه يريد التفكير جيداً قبل تمديد بقائه بالنادي الإنجليزي.

وقال جوندوان في تصريحات صحفية:"من الطبيعي دخول أي لاعب بموقفي في هذه الحيرة بين البقاء والرحيل".

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وأضاف:"أفضل اتباع المدرسة التقليدية بدخول العام الأخير من عقدي والتجديد".

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وتابع:"قد يكون العقد الأخير لي على مستوى عالي لذلك يجب التفكير جيداً، لا أشعر بأي ضغوط الآن للدخول في مفاوضات عاجلة".

ويستعد الألماني لمواجهة جديدة بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوبورت كاونتي السبت القادم، بعد أيام من الفوز الساحق على تشيلسي 6/0 بالدوري.