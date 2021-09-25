جوارديولا: سيتي ليس لديه ما يملكه تشيلسي ويونايتد!

جوارديولا يتحدث عن السلاح الذي لا يمتلكه بين كبار إنجلترا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه يفتقد ما يمتلكه كبار إنجلترا، مشددًا على أكثر ما يؤرق الفريق في الوقت الحالي.

ويحتضن "ستامفورد بريدج" مواجهة مرتقبة بين تشيلسي ونطيره مانشستر سيتي لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يدخل المباراة متفوقًا على السيتي رقميًا خاصةً وأن الفريق اللندني تمكن في الموسم الماضي من خطف لقب دوري أبطال أوروبا من فريق جوارديولا، كما أقصاه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ماذا قال جوارديولا؟

أبدى الكتالوني جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق على هامش اللقاء موافقته عند سؤاله عن افتقاد الفريق إلى هداف وقال: "أنا أتفق معك تمامًا، لا يوجد لدينا هدّاف لكن الفرق الآخرى مثل تشيلسي أو يونايتد أو توتنهام تملك هذا".

وأضاف: "ليس لدينا لاعب يسجل 25 هدفًا بمفرده في الدوري في كل موسم، لذلك علينا القيام بذلك كفريق، وهذا ما سنحاول فعله هذا الموسم".

وتابع: "كان من الجيد امتلاك لاعب مثل سيرخيو أجويرو لسنوات عديدة، لكن عندما أصيب خلال العام الماضي، تمكنا من البقاء على قيد الحياة، بطريقة جيدة، وذلك يعود إلى الطريقة التي نلعب بها، والآن لدينا خياران فقط: الشكوى أو القول لدينا لاعبين استثنائيين".

الشكوى أم الإشادة بلاعيبه .. ماذا اختار جوارديولا؟

"لطالما كان لدي مهاجم في الفرق التي دربتها. ربما كان صامويل إيتو أحد أفضل المهاجمين الذين دربتهم، لقد كان لاعبًا رائعًا، وهنري، ثم كان هناك ميسي، لا أعرف ما إذا كان مهاجمًا لكنه سجل عددًا من الأهداف، لقد دربت أيضًا ليفاندوفسكي وتوماس مولر، وكان لدي سيرجيو هنا. أنا ألعب دائمًا بمهاجم".

وبخصوص جابرييل خيسوس قال جوارديولا: "جابرييل يحب اللعب على الأطراف أكثر من قلب الهجوم، نحن نريده في النادي لأننا نعتقد أننا بحاجة إلى مهاجم مثل هذا في السنوات القليلة المقبلة".

ماذا قال جوارديولا عن لوكاكو؟

تطرق المدرب الكتالوني للحديث عن المهاجم المنضم حديثًا إلى تشيلسي وقال: "لن أنكر أن روميلو لوكاكو هو ذلك النوع من اللاعبين الذين أتحدث عنهم، لقد تطور في إنتر، يمتلك أنطونيو كونتي القدرة على تحسين اللاعبين الذين يعمل معهم".

وواصل: "لوكاكو الآن عاد مع بطل أوروبا، كما أنه يلعب بشكل جيد مع الكرات الطويلة، لديهم لاعبو خط وسط جيدون يضعون له الكرات بين الخطوط".

واختتم: "تشيلسي الآن فريق أقوى من الموسم الماضي، ولكن هذا هو التحدي.، ولا، لن أقول إنني حزين أو محبط من الفريق الذي لدينا".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي فشل الصيف المنصرم في التعاقد مع مهاجم، وبالتحديد هاري كين، ولكن تعنت إدارة سبيرز وتمسكها بنجمها أوقف الصفقة، وحتى محاولات النفس الأخير لضم كريستيانو رونالدو لم تكلل بالنجاح.

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