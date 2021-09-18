جوارديولا: أشعر بالأسى من أجل الجماهير

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يعلق على التعادل السلبي ضد ساوثامبتون

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن حزنه بسبب التعادل السلبي الذي وقع فيه فريقه اليوم أمام نظيره ساوثامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا ونقلتها "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن الجماهير لم تستحق أن تشاهد فريقها بذلك السوء.

وقال جوارديولا: "دائمًا عندما لا تسير المباراة على ما يرام أشعر بالأسى من أجل الجماهير، هم يأتون من أجل المتعة وعندما لا يحدث ذلك أشعر بالذنب لأننا لم نلعب جيدًا".

وأضاف: "لم أقل أي شيء خاطئ بعد مواجهة لايبزيج، لقد قلت إننا لدينا مباراة في غاية الصعوبة ضد ساوثامبتون وأننا في حاجة لدعم الجماهير".

وأردف: "لم أقل أبدًا أنني منزعج من عدد الذين حضروا أو الذين لم يحضروا، هذا ليس أنا، ولا أفهم ذلك النوع من الأسئلة، أنا دائمًا ممتن حتى لو حضر 85 أو 100 شخص فقط".

وأنهى كلماته: "لم نكن في أفضل حالاتنا في عملية البناء، لقد خسرنا كرات سهلة في تلك الأثناء لأننا لم نكن مبتكرين، ولذلك يجب أن أشيد بساوثامبتون، وأفكر في المضي قدمًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط في انتظار بقية مباريات الجولة.

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