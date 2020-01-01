جمهور نابولي يستقبل ساري على طريقته

عودة مرتقبة للمدير الفني لملعب "سان باولو"

استعد جمهور نابولي لعودة مدربه السابق ماوريتسيو ساري للمدينة قبل المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس مساء الأحد لحساب الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

واعتبرت جماهير الفريق الإيطالي الجنوبي تدريب ساري ليوفنتوس بمثابة الخيانة بسبب العداء الكبير بين الناديين على مدار السنوات الفائتة.

نابولي ويوفنتوس .. الكلاسيكو الذي كان

وانتشرت عدة لافتات في شوارع مدينة نابولي تهاجم ساري، وحملت عبارات مسيئة وسباب للمدرب الحالي للبيانكونيري، والذي رحل عن تدريب الأتزوري قبل عامين.

وقالت إحدى اللافتات: "ساري حقير، قلت الكثير في الماضي حول يوفنتوس وانتقدته، أنت شخص متحول"، بينما كانت هناك لافتات أخرى حملت كلمات لاذعة بحق المدير الفني.

وعلق ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة حول استقبال جمهور فريقه السابق المتوقع، وقال إنه سيعتبر صافرات الاستهجان بحقه تعبيراً عن الحب.

اللافتات المسيئة كانت عنواناً هذا الأسبوع في إيطاليا بعد أن رفع جمهور لاتسيو واحدة تسخر من نيكولو زانيولو، نجم روما المصاب، وذلك قبل ديربي العاصمة المرتقب هذا الأحد.

ساري لن يكون الأول الذي يقع ضحية للهجوم من طرف جماهير نابولي بسبب انتقاله ليوفنتوس، إذ سبقه جونزالو هيجواين عندما أتم انتقاله مقابل 94 مليون يورو في 2016.