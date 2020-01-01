ساري: صافرات جمهور نابولي تعبر عن الحب وإريكسن سيقلب الموازين

ساري يعود إلى نابولي

علق ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على عودته مجدداً إلى نابولي، وتنبأ بأنه سيكون أمام مباراة صعبة، كما رحب بتعاقد إنتر مع نجم توتنهام كريستيان إريكسن، واعتبره إضافة لإيطاليا.

وستكون المواجهة هي الثانية لساري أمام فريقه القديم بعد أن انتصر يوفنتوس ذهاباً بنتيجة 4-3، ولكن ستكون الزيارة الأولى له إلى نابولي منذ ترك الفريق قبل عامين.

وقال ساري بالمؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة: "بالنسبة لي هي مباراة خاصة، المبارة صعبة ومعقدة دون أي شيء، لذا لا يوجد حاجة لبذل المزيد من الطاقة على مشاكل شخصية وجماعية، العودة لتدريب نابولي؟ قد أتوقف بعد التجربة الحالية".

وواصل: "غداً أنتظر لقاءاً صعباً، نابولي فريق قوي، والتعاقد مع ديمي أعطاهم نقطة اتزان في الوسط، ترتيب الفريق الحالي لا يعبر عن ما يقدمه من أداء، أعرف أهمية المباراة وصعوبتها، صافرات الاستهجان؟ سأعتبرها تعبيراً عن الحب".

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وأكمل: "خضيرة هو أفضل لاعب وسط نملكه على صعيد الاختراقات، بينتانكور يتعلم، لاعب شاب ويتطور، وبالنسبة لنا هو هام للغاية ويعطينا حلولاً، غداً هيجواين قد يلعب لأنه قادم من عرض قوي للغاية، وإذا لم يلعب فذلك لقرار فني".

وعلق ساري على شائعات مبادلة كورزاوا ودي تشيليو: "لا أعرف أي شيء، الإدارة أخبرتني أن هناك فرضية لحدوث الأمر، أعرف كورزاوا سطحياً، هناك فارق بين دراسة لاعب عن قرب وعن مشاهدته وأنت تتناول العشاء مع الأسرة".

وعن اقتراب إنتر من ضم إريكسن: "لاعب كبير وصاحب شخصية، وسيغير التوازن بالكرة الإيطالية، ولكن بشكل إيجابي، ولكنه أمر لا يهمنا، نركز في أنفسنا".

ويحتل يوفنتوس حالياً قمة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربعة نقاط عن ملاحقه إنتر بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.