جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2019 والقنوات الناقلة وأهم الأحداث

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في دوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات، وما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة؟

عاش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاسيما الوطن العربي أسبوع مميز حتى الآن، وستتواصل إثارة بداية الأسبوع في مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

ستكون البداية في الدوري الإماراتي الذي سيعود اليوم من الجولة الثامنة بعد التوقف لما يقرب من شهر لمنافسات كأس الخليج 24 ، وستكون البداية بمواجهة بين اتحاد كلباء وعجمان وأخرى بين خورفكان والظفرة، أما أهم مباريات دوري الخليج العربي اليوم فستجمع بين الشارقة حامل اللقب والمتصدر وبني ياس.

ستبدأ مباريات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز اليوم، وسيواجه الجونة إنبي والإنتاج الحربي سموحة.

القارة العجوز ستشتعل ببداية جولة الحسم في دوري أبطال أوروبا ، وستكون البداية بمواجهات المجموعة الخامسة المشتعلة، حيث سيواجه ليفربول سالزبورج ونابولي جينك البلجيكي.

في السهرة سنكون أمام مباريات حاسمة، حيث سيواجه ليون لايبزيج وبنفيكا زينيت سان بطرسبرج، كما سيواجه تشيلسي ليل وأياكس فالنسيا، أما قمة اليوم الأول من الجولة فستجمع بين برشلونة الذي ضمن التأهل، والإنتر الذي لا يملك خيار إلا الفوز للصعود لدور الـ16.

لن تقتصر الإثارة اليوم على المباريات وحسب، فالحدث الأهم اليوم في القارة الصفراء سنبدأ به اليوم، وهو قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 ، والمشارك فيه العديد من الأندية العربية أبرزها الهلال حامل اللقب والنصر والسد وغيرهم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر "10-12-2019":

قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 11:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS NEWS HD

الدوري الإماراتي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد كلباء - عجمان 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية خورفكان - الظفرة 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية الشارقة - بني ياس 20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية