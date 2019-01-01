موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

انتهت مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 في التوقف الدولي الماضي، وتحدد معها الفرق المتأهلة للبطولة مباشرةً وإلى ملحق أمم أوروبا، فما هو موعد القرعة؟

اقتربنا من بداية النسخة 39 من دوري أبطال آسيا التي ستمتد طوال عام 2020، والتي ستحمل الرقم 18 في تاريخ المسابقة منذ تغيير شكلها ونظامها إلى القائم في الوقت الحالي.

ستكون بداية الدور التمهيدي من المسابقة الأهم في القارة الصفراء في 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وسيشارك في هذا الدور العديد من الفرق العربية مثل الزوراء العراقي والرفاع البحريني والفيصلي الأردني الذي سيواجه الكويت الكويتي.

فاز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 بعد غياب استمر لقرابة الربع قرن عن منصة التتويج، وكان ذلك على حساب أوراوا ريدز الذي اقتنص الكأس من الزعيم منذ عامين وتحديدًا في 2017، وبذلك سيشارك الموج الأزرق في كأس العالم للأندية 2019 التي ستنطلق بعد أيام، وتحديدًا في 11 ديسمبر 2019، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

نحن على بعد ساعات من تدشين نسخة 2020 من البطولة الأهم في قارة آسيا، وذلك بإجراء قرعة دور المجموعات، فما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة لها وأين ستقام؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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ما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020؟ وأين ستقام؟ ستجرى قرعة دوري أبطال آسيا 2020 يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وستبدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.

موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020:

الحدث الموعد المكان قرعة دوري أبطال آسيا 2020 الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الأخرة 1441،

11:30 السعودية، 12:30 الإمارات ماليزيا

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2020، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستذاع قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 على مجموعة قنوات بي إن، والتي ستخصص قناتها الإخبارية لنقل الحدث.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2020

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الأخرة 1441،

11:30 السعودية، 12:30 الإمارات beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع بث مباشر ولحظة بلحظة لكافة أحداث دوري أبطال آسيا 2020، وستبدأ مجرياته قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة.

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الفرق المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

نجح 24 منتخبًا في التأهل لدوري أبطال آسيا مباشرةً من الدوريات المحلية، 12 منهم من شرق آسيا ومثلهم من غرب آسيا.

سيشارك الهلال في بطولة هذا العام باعتباره حامل اللقب ووصيف الدوري السعودي ، وسيرافقه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر بطل الدوري والتعاون ، كذلك سيشارك الشارقة بعد فوزه بالدوري الإماراتي وشباب الأهلي دبي والوحدة ، ومن الدوري القطري سيشارك حامل اللقب السد ووصيفه الدحيل.

الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2020:

الفرق المتأهلة من غرب آسيا الفريق الدوري الشارقة الدوري الإماراتي شباب الأهلي دبي الدوري الإماراتي الوحدة الدوري الإماراتي النصر الدوري السعودي التعاون الدوري السعودي الهلال الدوري السعودي السد الدوري القطري الدحيل الدوري القطري بيرسبوليس الدوري الإيراني سيباهان الدوري الإيراني باختاكور الدوري الأوزبكي الشرطة الدوري العراقي

الفرق المتأهلة من شرق آسيا الفريق الدوري جيونبوك هيونداي الدوري الكوري الجنوبي سوون سامسونج الدوري الكوري الجنوبي أولسان هيونداي الدوري الكوري الجنوبي جوانزو الدوري الصيني شنجهاي الدوري الصيني بكين الدوري الصيني يوكوهاما الدوري الياباني كاشيما آنتلرز الدوري الياباني بيرث جلوري الدوري الأسترالي سيدني الدوري الأسترالي تشيانجراي يونايتد الدولي التايلاندي جوهور دارول الدوري الماليزي

مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا 2020 تُقسم بطولة دوري أبطال آسيا كما هو معتاد إلى قسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي، ولا يواجه أي فريق من الشرق أي فريق آخر من الغرب إلا في النهائي، وهذا التقسيم يبدأ من الأدوار التمهيدية. اقرأ أيضًا... عراقي أو أوزبكي في مواجهة العين بالملحق الآسيوي

مباريات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2020

الدور التمهيدي الأول المباراة الموعد الملعب تشيناي سيتي الهندي - الرفاع البحريني الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 استاد نيهرو، كويمباتور الفيصلي الأردني - الكويت الكويتي الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 استاد عمان الدولي سيريس نيجروس الفلبيني - شان يونايتد الميانماري الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 استاد بانام، باكولود تامبينيس روفرز السنغافوري - بالي يونايتد الإندونيسي الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 استاد جالان بيسار، سنغافورة

الدور التمهيدي الثاني # المباراة الموعد الملعب 1 بونيودكور الأوزبكي - الزوراء العراقي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 استاد بونيودكور، طشقند 2 لوكوموتيف طشقند الأوزبكي - استقلول الطاجاكستاني الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 استاد لوكوموتيف، طشقند 3 شاهر خودرو الإيراني - (الرفاع تشيناي سيتي / الرفاع) الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 ستاد إمام رضا، المشهد 4 استقلال الإيراني - (الفيصلي / الكويت) الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 استاد أزادي، طهران 5 قدح الماليزي - تاي بو الهونج كونجي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 استاد دارول أمان، ألور سيتار 6 بوريرام يونايتد التايلاندي - هو تشي مينه الفيتنامي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 تشانج أرينا، بوريرام 7 بورت التايلاندي - (سيريس نيجروس / شان يونايتد) الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 استاد بات، بانكوك 8 ملبورن الأسترالي - (تامبينيس روفرز / بالي يونايتد) الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 استاد ملبورن