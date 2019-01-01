سالزبورج وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

سالزبورج 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

يجب الإشارة إلى أن صدارة المجموعة في جعبة ليفربول، والذي يحمل أيضًا لقب دوري الأبطال، حيث يتصدر برصيد 10 نقاط يليه نابولي بـ9 نقاط ثم سالزبورج بـ7 نقاط، وفي حالة فوز الأخير مع فوز الفريق الإيطالي، يتأهلان سويًا ويرحل الليفر عن البطولة.

في الوقت نفسه فإن سالزبورج يتسلح بسلاح نجمه الأول إيرلينج هالاند الصاعد بسرعة الصاروخ والذي سجل 8 أهداف حتى الآن في البطولة الأوروبية، منهم هدف في مرمى أليسون بيكر في الذهاب على ملعب الأنفيلد بالمباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.

المباراة المُقرر أن تكون في النمسا على ملعب ريد بول آرينا، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للريدز، فالهزيمة مع فوز نابولي على جينك ستكون كافية لتحويل كتيبة كلوب إلى الدوري الأوروبي عوضًا عن الوصول إلى ثمن نهائي الأبطال.

ليفربول يدخل هذه المباراة وهو منتشٍ بالانتصار الكبير الذي حققه خارج الديار على حساب بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة تألق فيها محمد صلاح وطمأن كلوب عليه، إلى جانب الأداء الخرافي من ساديو ماني في المباراة السابقة أمام إيفرتون.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./