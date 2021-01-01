جدول مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن كأس الكونفدرالية 2020-21، نظام المسابقة، جوائزها المادية ونتائج وموعد جميع المباريات

انطلقت النسخة الاستثنائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21 في 27 نوفمبر 2020، بعد أن كان من المفترض أن تنطلق في أغسطس من العام نفسه، لولا أزمة فيروس كورونا وتوقف كرة القدم والمحافل الرياضية بشكل عام.

يشارك في النسخة الحالية من ثاني أقوى بطولات القارة السمراء 53 فريقاً، 42 منهم سيخوضوا المشوار من الدور المؤهل، بينما سيتأهل 11 فريقًا إلى الدور الأول مباشرة، وأبرزهم هم بيراميدز المصري والنجم الساحلي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الفائز بالمسابقة ستُتاح له فرصة إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته، حيث أنه سيواجه الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2020-21 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.

المزيد من الفرق

يحمل نهضة بركان لقب الكونفدرالية بعد أن توِّج بها بالفوز في النهائي الذي أقيم بالمغرب على بيراميدز بهدف نظيف، ليعوض بذلك خسارته للقب في الموسم الذي سبقه بعدما خسر النهائي حينها أمام خصم مصري آخر وهو الزمالك.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن النسخة الاستثنائية من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21، جدول مواعيد البطولة، موعد المباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين.

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ما هو نظام بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21؟

يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21 53 فريقاً، يتأهل منهم 11 فريقاً إلى الدور الأول مباشرة، بينما 42 فريقًا يبدأ المشوار من الدور التمهيدي الذي يُعد دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب ليتأهل منهم 21 فريقًا، وتحدد القرعة طرفي كل مواجهة، وفي الدور الأول يتقابل الـ11 فريقًا المتأهل مباشرة مع 11 فريقًا من المتأهلين عن طريق الدور التمهيدي، ويكتمل الصراع في خمس مقاعد آخرى يتنافس عليها الـ10 فرق الآخرين المتأهلين أيضاً من الدور التمهيدي، ليتأهل 16 فريقاً إلى الجولة الفاصلة والتي يلتقي فيها المتأهلين ضد الـ16 فريقًا الذي تم إقصائهم من الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-21، ليتأهل الفائز مباشرة إلى دور المجموعات.

يتكون دور المجموعات من 4 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها ذهاباً وإياباً وفي النهاية يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها لدور الـ8.

تكون مباريات ربع النهائي ذهاباً وإياباً بنظام خروج المغلوب، ويتم اختيار طرفي كل مواجهة عن طريق القرعة، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب في نصف النهائي على أن تكون المباراة النهائية واحدة على أرض محايدة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الكونفدرالية 2020-21؟

تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط لبطولة كأس الكونفدرالية 2020-21، وذلك بدايًة من مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية، وخصصت قناة beIN SPORTS HD 7 لنقل أبرز المباريات.

البطولة القناة الناقلة كأس الكونفدرالية 2020-21 beIN SPORTS HD 7

جدول مباريات كأس الكونفدرالية 2020-21 - الدور الأول

المواجهة النتيجة نتيجة الذهاب نتيجة \ موعد الإياب نامونجو - هلال الأبيض 3-5 0-2 3-3 جيندارميري - شبيبة القبائل 4-1 2-1 2-0 برافوش - موتيما بيمبي 3-1 1-0 2-1 الاتحاد الليبي - بيراميدز 4-2 1-0 3-2 رونيسونس - وفاق سطيف تأهل وفاق سطيف لم تلعب لم تلعب نابسا ستارز - يونياو دي سونجو 0-0 الأربعاء 6 يناير 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب الاتحاد المنستيري - الأهلي طرابلس 0-2 الأربعاء 6 يناير 2021،

15:30 ليبيا، 14:30 تونس جرين إيجلز - القطن الكاميروني 2-0 الأربعاء 6 يناير 2021،

16:30 مصر، 15:30 المغرب بلويم سيلتيك - ريفرز يونايتد 2-0 الأربعاء 6 يناير 2021،

17:00 مصر، 16:00 المغرب المقاولون العرب - النجم الساحلي 0-0 الأربعاء 6 يناير 2021،

19:00 مصر، 18:00 تونس ساجرادا - أورلاندو بايرتس 1-0 الأربعاء 6 يناير 2021،

19:00 مصر، 18:00 المغرب الأمل عطبرة - ساليتاس 1-0 الأربعاء 6 يناير 2021،

20:00 السودان، 19:00 المغرب كيجالي - كمبالا سيتي 0-2 5 - 6 يناير 2021 تفرغ زينة - نهضة بركان 0-0 5 - 6 يناير 2021 جاراف - سان بيدرو 1-0 5 - 6 يناير 2021 الاتحاد البيضاوي - إدجوبي 0-4 5 - 6 يناير 2021

جدول مباريات كأس الكونفدرالية 2020-21 - الدور التمهيدي

المواجهة النتيجة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب ساجرادا - مبابان سوالوز 0-6 0-3 0-3 الأمل عطبرة - كي في زد 0-4 0-1 0-3 كلوب دي كاماسرا - رونيسونس 1-0 0-0 1-0 الاتحاد المنستيري - فاسيل كيتيما 2-3 0-2 2-1 موسونجاطي - جرين إيجلز 4-2 2-2 2-1 أرتا سيد - المقاولون العرب 10-1 1-0 9-1 إيتول دي كونجو - أونزوي برافوش 1-1 1-1 0-0 فوترو كينج - ريفرز يونايتد 3-3 (2-0) 1-2 2-1 (2-0) الاتحاد الليبي - هورسيد 1-7 1-4 0-3 نامونجو - الرابطة 0-6 0-3 0-3 كالوم ستار - تفرغ زينه 2-1 1-1 1-0 جراف دي داكار - كانو بيلارس 1-3 1-3 0-0 جامبيل - الاتحاد البيضاوي 4-0 1-0 3-0 نجازي كلوب - نابسا ستارز 9-2 5-1 4-1 مانيما أنيون - سيلتيك 2-2 (3-2) 2-0 0-2 (3-2) أشانتي جولد - ساليتاس 2-1 0-0 2-1 أونيسبورت دي سوكودي - القطن 2-1 2-0 0-1 أولمبيك يلين - جينداراميري ناشونال 2-1 1-0 1-1 كيجالي - أورابا يونايتد 2-2 2-1 0-1

كم تبلغ الجوائز المالية لكأس الكونفدرالية الإفريقية؟ وكيف تطورت منذ 2017؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

فقبل أن نبدأ في بطولة كأس الكونفدرالية 2020-21 يجب أن نعلم أن جوائز المسابقة تطورت مادياً مرتين من قبل، الأولى في عام 2009، والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء سنستعرض لكم مقدار الجوائز المالية الجديدة بحسب الزيادة الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية تتهافت على الوصول لدور الـ8 ليس فقط من أجل التنافس وحفر اسمها في البطولة، بل للحصول على الجائزة المادية التي ليست بالضخمة، لكنها تعد جيدةً جداً بالنسبة لفرق القارة الأفقر في العالم.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 165 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 195 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 265 ألف دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 445 ألف دولار، ويحصل البطل على 660 ألف دولار أمريكي.

جدول الجوائز المادية لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد زيادة 2017:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.250 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 650 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 450 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 275 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 275 ألف دولار أمريكي

من هي الفرق الفائزة بكأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل؟

تحتل الكرة التونسية نصيب الأسد من كؤوس الكونفدرالية الإفريقية عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما النجم الساحلي والصفاقسي قطبي الكرة في بلاد نسور قرطاج، كما أن الترجي سبق له الفوز بالبطولة، وذلك في نسخة 1997.

مباراة ودية للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

الأبطال التاريخيين لكأس الكونفدرالية الإفريقية: