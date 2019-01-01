كوبا أمريكا 2019 | جدول المباريات، القنوات الناقلة، المدن، الملاعب المستضيفة والمجموعات

جول يقدم لكم كل ما تريدوا معرفته عن بطولة كوبا أمريكا 2019، مواعيد المباريات المجموعات، المدن والملاعب المستضيفة للمسابقة

أبانوب صفوت

انطلقت النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا على أرض متعة كرة القدم "البرازيل" في 14 يونيو 2019 ميلادياً والذي يوافق 13 شوال 1440 هجرياً على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 يوليو 2019 ميلادياً والذي يوافق 4 ذي القعدة 1440 هجرياً،

تُقام هذه البطولة كل 4 سنواتٍ وتضم أفضل المنتخبات في القارة اللاتينية ، مثل الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا وتشيلي وشهد عام 2016 إقامة نسخة استثائية عقب بطولة 2015 وذلك احتفالاً بالمئوية والتي شهدت تتويج لاروخا بالبطولتين بنسختيها العادية والمميزة، ومؤخراً قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تغيير الخارطة الزمنية للبطولة وإقامها في السنوات الزوجية بدلاً من الفردية وذلك بدايةً من 2020.

من المنتظر أن تشهد النسخة القادمة مشاركة منتخب عربي للمرة الأولى في تاريخ البطولة وهو قطر بطل آسيا 2019، وعلى غير العادة لن تتضمن مشاركة أي منتخب من اتحاد الكونكاف مثل المكسيك التي اعتادت على التواجد في البطولة منذ 1993 لتغيب عنها للمرة الأولى منذ 26 عاماً بالتمام والكمال.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن النسخة 2019 من كوبا أمريكا ، مواعيد المباريات، نظام البطولة ، القنوات الناقلة لها وأكثر من ذلك..

ما هو نظام كوبا أمريكا 2019؟

سيشارك في كوبا أمريكا حوالي 12 منتخباً كما جرت العادة، على أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرةً بالإضافة إلى أثنين من أفضل ثوالث، يتم تحديدهم بناءً على عدد النقاط، فارق الأهداف، عدد الأهداف المسجلة، عدد الأهداف التي تم استقبالها وفي حال التساوي في كل ذلك سيتم اللجوء إلى اللعب النظيف.

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سيشهد الدور الثاني 4 مباريات، وسيتم اختيار المواجهات طبقاً للجدول التالي:

المباراة طريقة تحديد طرفيها 1 متصدر المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة 2 وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية 3 متصدر المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الثالثة 4 متصدر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية

في نصف النهائي سيقابل الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية، وكذلك الفائز من المباراة الثالثة مع الفائز من المباراة الرابعة، على أن يتقابلا الرابح منهما في المباراة النهائية والخاسر في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

جدول كوبا أمريكا 2019

انطلقت مباريات دور المجموعات في 14 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 11 شوال 1440 هجرياً، تنتهي في 24 يونيو 2019 ميلادياً، 21 شوال 1440 هجرياً، وستقام مباريات ربع النهائي يومي 27 و28 يونيو أي ما يوافق 24 و25 شوال 1440 هجرياً.

بالنسبة لنصف نهائي البطولة فستُلعب مبارياته 2 و3 يوليو والذي يوافق 29 و30 شوال 1440 هجرياً، على أن يقام النهائي يوم 7 يوليو والذي سيوافق 4 ذي القعدة.

جدول مواعيد كوبا أمريكا 2019:

الدور البداية النهاية المجموعات 14 يونيو 2019 ميلادياً،

11 شوال 1440 هجرياً 24 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً ربع النهائي 27 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً 28 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً نصف النهائي 2 يوليو 2019 ميلادياً،

29 شوال 1440 هجرياً 3 يوليو 2019 ميلادياً،

30 شوال 1440 هجرياً النهائي 7 يوليو 2019 ميلادياً،

4 ذي القعدة 1440 هجرياً

ما هي مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2019؟

ستنطلق مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا يوم الجمعة القادم 28 يونيو 2019، 25 شوال 1440 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة بين البرازيل وباراجواي، وفي نفس اليوم ستواجه الأرجنتين فنزويلا، وفي اليوم التالي ستواجه كولومبيا تشيلي، أما الختام فسيجمع بين بيرو وأوروجواي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2019:

المباراة الموعد الملعب البرازيل - باراجواي الجمعة 28 يونيو 2019،

25 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر أرينا دو جريميو فنزويلا - الأرجنتين الجمعة 28 يونيو 2019،

25 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر الماراكانا كولومبيا - تشيلي السبت 29 يونيو 2019،

26 شوال 1440،

01:00 مصر، 02:00 قطر أرينا كورينثيانز أوروجواي - بيرو السبت 29 يونيو 2019،

26 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر أرينا فونتي نوفا

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2019

صعدت البرازيل كمتصدرة عن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا، رفقة فنزويلا التي ضربت موعداً مع الأرجنتين التي جاءت في وصافة المجموعة الثانية، أما قطر فقد ودعت المسابقة بعد أن احتلت المركز الأخير في المجموعة الثانية التي تصدرها كولومبيا.

مجموعات كوبا أمريكا 2019:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 3 2 1 0 8 0 +8 7 2 فنزويلا 3 1 2 0 3 1 +2 5 3 بيرو 3 1 1 1 3 5 -2 4 4 بوليفيا 3 0 0 3 2 9 -7 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كولومبيا 3 3 0 0 4 0 +4 9 2 الأرجنتين 3 1 1 1 3 3 0 4 3 باراجواي 3 0 2 1 3 3 0 2 4 قطر 3 0 1 2 2 5 -3 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوروجواي 3 2 1 0 7 2 +5 7 2 تشيلي 3 2 0 1 6 2 +4 6 3 اليابان 3 0 2 1 3 7 -4 2 4 الإكوادور 3 0 1 2 2 7 -5 1

جدول ترتيب ثوالث المجموعات المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيرو 3 1 1 1 3 6 -3 4 2 باراجواي 3 0 2 1 3 4 -1 2 3 اليابان 3 0 2 1 3 7 -4 2

ما هي مواعيد مباريات مجموعات كوبا أمريكا 2019؟

انطلقت مباريات دور المجموعات في 14 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 11 شوال 1440 هجرياً، وستنتهي في 24 يونيو 2019 ميلادياً، 21 شوال 1440 هجرياً.

مواعيد مباريات دور مجموعات كوبا أمريكا 2019:

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب البرازيل - بوليفيا السبت 15 يونيو 2019،

12 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر 0-3 استاد مورومبي فنزويلا - بيرو السبت 15 يونيو 2019،

12 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 0-0 أرينا دو جريميو الأرجنتين - كولومبيا الأحد 16 يونيو 2019،

13 شوال 1440،

00:00 مصر، 1:00 قطر 2-0 أرينا فونتي نوفا بارجواي - قطر الأحد 16 يونيو 2019،

13 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 2-2 ملعب ماراكانا أورجواي - الإكوادور الأثنين 17 يونيو 2019،

14 شوال 1440،

00:00 مصر، 1:00 قطر 0-4 استاد مينيراو اليابان - تشيلي الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 4-0 استاد مورومبي الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب بوليفيا - بيرو الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

23:30 مصر، 00:30 صباح يوم الأربعاء قطر 3-1 ملعب ماراكانا البرازيل - فنزويلا الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر 0-0 أرينا فونتي نوفا كولومبيا - قطر الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

23:30 مصر، 00:30 صباح يوم الأربعاء قطر 0-1 استاد مورومبي الأرجنتين - باراجواي الخميس 20 يونيو 2019،

17 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر 1-1 استاد مينيراو أوروجواي - اليابان الجمعة 21 يونيو 2019،

18 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 2-2 أرينا دو جريميو الإكوادور - تشيلي السبت 22 يونيو 2019،

19 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 بتوقيت قطر 2-1 أرينا فونتي نوفا الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب بوليفيا - فنزويلا السبت 22 يونيو 2019،

19 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 3-1 استاد مينيراو بيرو - البرازيل السبت 22 يونيو 2019،

19 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 5-0 كورينثيانز آرينا قطر - الأرجنتين الأحد 23 يونيو 2019،

20 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 2-0 أرينا دو جريميو كولومبيا - باراجواي الأحد 23 يونيو 2019،

20 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 0-1 أرينا فونتي نوفا تشيلي - أوروجواي الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 1-0 ملعب ماراكانا الإكوادور - اليابان الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 1-1 استاد مينيراو

ما هي القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2019؟

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات كوبا أمريكا 2019، وستخصص المجموعة القطرية للبطولة باقة خاصة مكونة من قنوات ماكس، لكن كعادتها قد تقوم ببث بعض المباريات الهامة على قناتها المفتوحة.

القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2019:

البطولة الموعد القنوات الناقلة كوبا أمريكا 2019 من 14 يونيو إلى 17 يوليو 2019 beIN SPORTS MAx HD 3, 4

المدن والملاعب المستضيفة لكوبا أمريكا 2019

أعلنت البرازيل عن اختيار ستة ملاعب من أجل استضافة نهائيات كوبا أمريكا في الصيف المقبل وهي الملعب الشهير ماراكانا، مورومبي معقل فريق ساوباولو، جريميو أرينا الذي يلعب عليه جريميو كل مبارياته، أرينا فونتي أرينا، مينيراو الذي يحتضن أغلب مباريات فريق كروزيرو وبعضها بالنسبة لأتلتيكو مينيرو، بالإضافة إلى ملعب أرينا كورينثيانز.

يعتبر ملعب ماراكانا هو الأكبر من بين بقية الملاعب حيث يسع لما يقرب من 74.738 ألف متفرج ويأتي من بعده ملعب مورومبي الذي يقع في مدينة ساوباولو بينما الأصغر حجماً هو ملعب أرينا كورينثيانز الذي لا يمكنه أن يحتضن أكثر من 49.205 مشجع وكان قد سبق لكل هذه الملاعب استضافة بعض المباريات في كأس العالم عام 2014 عدا ملعبي جريميو أرينا ومورومبي.

ستُقام المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا على ملعب مورومبي في ساوباولو، والنهائية على ستاد ماراكانا الشهير، ولن تُلعب سوى مباراة وحيدة فقط في دور المجموعات على كورينثيانز أرينا بين البرازيل وبيرو في الجولة الثالثة، ومن بعدها سيستضيف إحدى مباريات ربع النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 6 يوليو المُقبل.

الفائزون السابقون بكوبا أمريكا

يُعتبر منتخب أوراجواي هو البطل التاريخي لكوبا أمريكا ، حيث حصل عليها 15 مرة ويأتي من بعده منتخب الأرجنتين برصيد 14 بطولة، ويحل البرازيل ثالثاً بواقع 8 ألقاب ومن ثم باراجواي، تشيلي وبيرو والذين حصلوا عليها مرتين فقط.

المنتخب البطل الوصيف أوراجواي 15 لقب 6 مرات الأرجنتين 14 لقب 14 مرة البرازيل 8 ألقاب 11 مرة باراجواي لقبين 6 مرات تشيلي لقبين 4 مرات بيرو لقبين - كولومبيا لقب مرة بوليفيا لقب مرة

ما السر وراء مشاركة قطر في كوبا أمريكا؟

يعتبر قطر هو أول منتخب عربي في التاريخ يشارك في بطولة كوبا أمريكا وذلك في النسخة المقبلة التي ستنطلق في الصيف القادم بالبرازيل، وسيتواجد فيها العنابي في المجموعة الثانية بجوار بعض المنتخبات العملاقة مثل الأرجنتين، كولومبيا بالإضافة إلى أوراجواي، وذلك بعد قبول الدعوة التي وجهها له اتحاد أمريكا الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا يوجه فيها "كونميبول" الدعوة إلى أي منتخبات اتحاد الكونكاف مثل المكسيك الذي اعتاد على المشاركة في البطولة منذ 1994 وسيغيب عنها هذا العام على غير العادة، حيث وُجهت إلى قطر في فرصة ثمينة لبطل أسيا 2019 من أجل الاحتكاك مع أفضل منتخبات العالم في استعدادات قوية للغاية لمونديال 2020 الذي سيُلعب في الدوحة.

بعيداً عن قطر، هناك منتخب أسيوي آخر سيشارك في البطولة وهو اليابان والذي سيعود للتواجد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1999 عندما شارك في المجموعة الأولى برفقة كل من بوليفيا، بيرو وباراجواي وتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.