الانتقالات
بطولة كوبا أمريكا

رئيس الاتحاد البرازيلي: تيتي باق مع البرازيل بعد كوبا أمريكا

التعليقات()
Lucas Figueiredo/CBF
مجموعة متوازنة لأصحاب الأرض
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد روجيريو كابوكلو، رئيس الاتحاد البرازيلي، أن فريقه وقع في مجموعة متوازنة في كوبا أمريكا، وذكر أن البطولة لن تحدد مصير المدرب تيتي.

وستلعب مستضيفة البطولة بالمجوعة الأولى مع كلاً من بوليفيا، فينزويلا، وبيرو، في سعيها للعودة لمنصات التتويج من جديد.

وقال كابوكلو في تصريحات للمراسلين بعد القرعة: "القرعة أبعد ما تكون عن كونها كابوس لنا، نحتاج فقط للعب كرة القدم".

اختيارات المحررين

سكالوني وتيتي يدعوان ميسي للمشاركة في كوبا أميركا بالبرازيل

 

قرعة كوبا أمريكا 2019 | قطر تصطدم بالأرجنتين.. ومجموعة سهلة للبرازيل

وأتبع: "مستقبل تيتي لا يعتمد على كوبا أمريكا، لا يوجد رابط بين الأمرين، عقده لأربعة أعوام وسيقضي أربعة أعوام معنا، حتى لو لم نتوج باللقب".

ويعمل تيتي كمدير فني للسامبا منذ 2016، وقاد الفريق في مونديال روسيا 2018 إلى ربع النهائي، ثم خسر على يد المنتخب البلجيكي.

وتنطلق البطولة في الرابع عشر من يونيو المقبل وتُختتم بالسابع من يوليو 2019 على الأراضي البرازيلية.

الموضوع التالي:
راموس: هدف على طريقة بانينكا؟ مزاجي جيد
الموضوع التالي:
مسؤول قطري : اكتساب الخبرات هدفنا من المشاركة في كوبا أمريكا
الموضوع التالي:
سولاري: تطور فينيسيوس مذهل وبنزيما يضيف الجودة المطلوبة
الموضوع التالي:
انتهت - إنتر يحسم صفقة جودين من أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
سكالوني وتيتي يدعوان ميسي للمشاركة في كوبا أميركا بالبرازيل
إغلاق