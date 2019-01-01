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بطولة كوبا أمريكا

مسؤول قطري : اكتساب الخبرات هدفنا من المشاركة في كوبا أمريكا

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قطر وقعت في المجموعة الثانية التي ضمن كل من منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد فهد ثاني الزراع مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري على الفائدة الكبيرة التي ستحققها قطر من المشاركة في بطولة كأس كوبا أمريكا التي ستقام الصيف المقبل.

قطر وقعت في المجموعة الثانية التي ضمن كل من منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وهو مجموعه قوية جداً.

وقال المسؤول القطري لدينا هدف كبير من المشاركة في مثل هذه البطولة، وذلك من أجل اكتساب الخبرات على صعيد اللاعب ، وجميع المسؤولين أيضاً.

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وأضاف أن الهدف من المشاركة في مثل هذه البطولة من أجل إعداد اللاعبين بشكل أفضل و أقوى لبطولة كأس العالم 2022 التي تحتضنها قطر.

ورداً على كيفية التواجد في هذا المحفل العالمي، أكد مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري أنهم يمتلكون علاقة جيد مع "الكونميبول"، مما ساهم في تواجدهم في هذه البطولة العالمية.

وحول تواجد قطر في مجموعة قوية، أكد فهد أن الهدف الأساسي هو الاحتكاك والخبرة وبالتالي لا يهم من سنواجه لأن جميع المنتخبات التي يتشارك في البطولة قوية جداً.

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