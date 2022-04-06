جانج يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن الهلال

كشف الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ مدافع فريق نادي الهلال، عن حقيقة ما تردد حول رغبته في الرحيل عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ماذا قال جانج عن مستقبله مع الهلال؟

ينتهي عقد المدافع الكوري مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث يوجد في عقده إمكانية التجديد معه لمدة موسم إضافي، في حالة الاتفاق بين الطرفين.

وتحدث المدافع الكوري خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي، حيث قال: "أنا سعيد جدًا بتواجدي في نادي الهلال الذي أحبه".

وتابع: "لم أحسم أمري بعد، ولكن رغبتي هي الاستمرار مع الهلال أطول فترة ممكنة، لشعوري بالسعادة في هذا النادي العظيم، تركيزي منصب حاليًا على المباريات الست القادمة، التي سنخوضها في دور المجموعات".

المدافع الكوري يعلق على مواجهة الشارقة

جانج هيون سو قال خلال المؤتمر الصحفي: "يجب علينا التركيز بشكل أقوى، لأننا أبطال النسخة الماضية، والضغوطات التي يمر بها طبيعية وهذا عملنا".

واستطرد قائلًا: "هدفنا مواصلة مسيرتنا في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق اللقب مرة أخرى".

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الشارقة بطل الإمارات مساء يوم الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

🗣 "جانغ هيون سو":"يجب علينا التركيز بشكل أقوى؛ لأننا أبطال النسخة الماضية، وهدفنا مواصلة مسيرتنا في البطولة، وتحقيق دوري أبطال آسيا مرةً أخرى". #انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/Z1jN71u9GD — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 6, 2022

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